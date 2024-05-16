Обещали 15 мая: когда теперь в Белгородской области появится свободная экономзона?

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Предприниматель Оксана Косицина поинтересовалась у властей, когда будет создана ОЭЗ в Шебекино. Женщина напомнила, что ранее срок датировался 15 мая.
На обращение ответил врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев: «Рассчитываем, что до конца мая законопроекты, регламентирующие деятельность СЭЗ в Белгородской области, будут приняты в Госдуме».
После начнётся региональный этап внесения изменения в нормативные документы. Чиновник также отметил, что власти будут информировать предпринимательское сообщество о функционировании СЭЗ.
О том, что Белгородская область войдёт в свободную экономическую зону, стало известно в начале апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
Позже замгубернатора Дмитрий Гладский объяснял, что СЭЗ даст льготы по налогам и страховым взносам, поддержит предприятия, которым необходимо восстановиться после причинённого ущерба. Вячеслав Гладков поручил собрать представителей бизнеса Шебекинского горокруга и узнать, какие предприятия могут начать подготовку ко входу в СЭЗ.
Что же касается Шебекино, то решение о создании здесь особой экономической зоны (ОЭЗ) в декабре 2023 года поддержал президент Владимир Путин.