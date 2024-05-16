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Updated Сегодня, 09:58

Власти разъяснили, когда в Белгородской области создадут свободную экономзону

Обещали 15 мая: когда теперь в Белгородской области появится свободная экономзона?

16 мая 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney

Власти разъяснили, когда в Белгородской области создадут свободную экономзону

Ранее называли срок 15 мая. Белгородцы интересуются, когда же теперь ожидать её создания. На вопрос ответил врио министра экономического развития и промышленности области Максим Гусев.

Предприниматель Оксана Косицина поинтересовалась у властей, когда будет создана ОЭЗ в Шебекино. Женщина напомнила, что ранее срок датировался 15 мая.

На обращение ответил врио министра экономического развития и промышленности Максим Гусев: «Рассчитываем, что до конца мая законопроекты, регламентирующие деятельность СЭЗ в Белгородской области, будут приняты в Госдуме».

После начнётся региональный этап внесения изменения в нормативные документы. Чиновник также отметил, что власти будут информировать предпринимательское сообщество о функционировании СЭЗ.

О том, что Белгородская область войдёт в свободную экономическую зону, стало известно в начале апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Позже замгубернатора Дмитрий Гладский объяснял, что СЭЗ даст льготы по налогам и страховым взносам, поддержит предприятия, которым необходимо восстановиться после причинённого ущерба. Вячеслав Гладков поручил собрать представителей бизнеса Шебекинского горокруга и узнать, какие предприятия могут начать подготовку ко входу в СЭЗ.

Что же касается Шебекино, то решение о создании здесь особой экономической зоны (ОЭЗ) в декабре 2023 года поддержал президент Владимир Путин.

Гладков: ОЭЗ в Белгородской области может появиться до 15 мая
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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Особая экономическая зона#Шебекинский горокруг#Свободная экономическая зона
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