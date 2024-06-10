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Белгорд

Социально-экономическое положение Белгородчины оказалось лучшим в Черноземье

10 июня 2024, 08:01
Фото: 1MI
Белгорд

Белгородская область осталась в топ-20 социально-экономического рейтинга

По итогам года позиция Белгородской области не изменилась. При составлении рейтинга учитывались показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер, пишет РИА «Новости».

Белгородская область заняла 20-е место в рейтинге регионов РФ по социально-экономическому положению. Список сформировали по итогам 2023 года.

Белгородская область набрала 60,7 балла. При этом за год позиция региона в рейтинге не изменилась.

В Центральном Черноземье Белгородская область показала лучший результат. Следом за ней в списке идёт Воронежская область — 21-е место и 60,2 балла. В сравнении с годом ранее регион опустился в рейтинге на две позиции.

Липецкая область заняла 24-е место — 56,8 балла. Регион так же, как и Белгородская область, сохранил свою позицию в рейтинге. Стабильность продемонстрировала и Курская область — 34-е место и 48,6 балла.

Ещё один регион Центрального Черноземья — Тамбовская область — занял 54-е место — 41,2 балла. Для сравнения: годом ранее она располагалась в списке на 51-м месте.

Лидерами рейтинга стали Москва (94,4 балла), Санкт-Петербург (89 баллов) и Татарстан (почти 83 балла). Замыкают список Ингушетия (17,9 балла), Еврейская АО (16,3 балла) и Тыва (14,9 балла).

Исследование составляли по данным от Росстата, Минфина, Казначейства и Центробанка. Оценивались показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

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