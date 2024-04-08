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Белгородская область стала 57-й в рейтинге по доле просроченных кредитов

Белгородцы не смогли стать самыми дисциплинированными заёмщиками в стране

8 апреля 2024, 07:41
Фото: 1MI

Белгородская область стала 57-й в рейтинге по доле просроченных кредитов

Доля просроченной задолженности населения перед банками в регионе составила 3,92%, при этом за год показатель уменьшился. Среди регионов Центрального Черноземья выше позиция в рейтинге РИА «Новости» оказалась только у Курской области.
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Рейтинг

Белгородская область расположилась на 57-й строчке в рейтинге по доле просроченных кредитов населения перед банками. Показатель на 1 марта 2024 года в регионе составил 3,92%. За год доля просрочки уменьшилась на 0,9%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в Белгородской области достигла 335 тыс. рублей.

Курская область заняла в рейтинге 56-е место. В соседнем регионе доля просрочки составила 3,88%. Воронежская область оказалась на 61-й строчке с показателем в 3,97%. Ещё два региона Центрального Черноземья — Липецкая и Тамбовская области — заняли 76-е и 79-е места с показателями доли просрочки в 4,76% и 4,82% соответственно.

На первом месте рейтинга расположился Севастополь. Здесь доля просроченной задолженности населения составила 1,82%. В топ-3 также попали Санкт-Петербург (2,25%) и Ненецкий АО (2,33%).

Самая высокая доля просроченной задолженности — в Ингушетии (11,76%). Средний показатель по всей России — 3,41%.

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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Кредиты#Просроченная задолженность#Белгород#Александра Склярова
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