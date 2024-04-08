Белгородцы не смогли стать самыми дисциплинированными заёмщиками в стране

Белгородская область расположилась на 57-й строчке в рейтинге по доле просроченных кредитов населения перед банками. Показатель на 1 марта 2024 года в регионе составил 3,92%. За год доля просрочки уменьшилась на 0,9%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в Белгородской области достигла 335 тыс. рублей.