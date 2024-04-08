Белгородцы не смогли стать самыми дисциплинированными заёмщиками в стране

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Published Сегодня, 07:41
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Белгородская область расположилась на 57-й строчке в рейтинге по доле просроченных кредитов населения перед банками. Показатель на 1 марта 2024 года в регионе составил 3,92%. За год доля просрочки уменьшилась на 0,9%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в Белгородской области достигла 335 тыс. рублей.
Курская область заняла в рейтинге 56-е место. В соседнем регионе доля просрочки составила 3,88%. Воронежская область оказалась на 61-й строчке с показателем в 3,97%. Ещё два региона Центрального Черноземья — Липецкая и Тамбовская области — заняли 76-е и 79-е места с показателями доли просрочки в 4,76% и 4,82% соответственно.
На первом месте рейтинга расположился Севастополь. Здесь доля просроченной задолженности населения составила 1,82%. В топ-3 также попали Санкт-Петербург (2,25%) и Ненецкий АО (2,33%).
Самая высокая доля просроченной задолженности — в Ингушетии (11,76%). Средний показатель по всей России — 3,41%.