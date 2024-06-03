У белгородцев с ребёнком после основных месячных трат может остаться 62 тыс. рублей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
Белгородская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Эксперты подсчитали, что после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми останется 47,2 тыс. рублей, а в семье с одним ребёнком — 61,8 тыс. рублей.
Липецкая область оказалась на 29-м месте. В регионе потенциально возможный остаток в семье с двумя детьми после минимальных расходов составил 43 тыс. рублей. В семье с двумя детьми эта сумма равняется 58 тыс. рублей.
Воронежская область стала 37-й. Здесь после минимальных расходов в семье с двумя детьми останется 39 тыс. рублей, в семье с одним ребёнком — 52 тыс. рублей.
Следом за Воронежской областью в рейтинге расположилась Курская. В семье с двумя детьми остаток средств после минимальных расходов составил 38 тыс. рублей, с одним ребёнком — 53 тыс. рублей.
На 69-м месте оказалась Тамбовская область. Сумма остатка средств в семье с двумя детьми составила 25 тыс. рублей, с одним — 39 тыс. рублей.