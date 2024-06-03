У белгородцев с ребёнком после основных месячных трат может остаться 62 тыс. рублей

Белгородская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Эксперты подсчитали, что после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми останется 47,2 тыс. рублей, а в семье с одним ребёнком — 61,8 тыс. рублей.