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Белгородская область не вошла в число лидеров рейтинга по благосостоянию семей

У белгородцев с ребёнком после основных месячных трат может остаться 62 тыс. рублей

3 июня 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область не вошла в число лидеров рейтинга по благосостоянию семей

По итогам 2023 года область заняла 24-е место. Это лучший показатель в Центральном Черноземье. Рейтинг российских регионов по благосостоянию семей представило РИА «Новости».
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Белгородская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Эксперты подсчитали, что после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми останется 47,2 тыс. рублей, а в семье с одним ребёнком — 61,8 тыс. рублей.

Липецкая область оказалась на 29-м месте. В регионе потенциально возможный остаток в семье с двумя детьми после минимальных расходов составил 43 тыс. рублей. В семье с двумя детьми эта сумма равняется 58 тыс. рублей.

Воронежская область стала 37-й. Здесь после минимальных расходов в семье с двумя детьми останется 39 тыс. рублей, в семье с одним ребёнком — 52 тыс. рублей.

Следом за Воронежской областью в рейтинге расположилась Курская. В семье с двумя детьми остаток средств после минимальных расходов составил 38 тыс. рублей, с одним ребёнком — 53 тыс. рублей.

На 69-м месте оказалась Тамбовская область. Сумма остатка средств в семье с двумя детьми составила 25 тыс. рублей, с одним — 39 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Доходы#Новости Белгорода#Белгород#Семьи
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