Белгородская область не попала в топ рейтинга по платёжной дисциплине бизнеса

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Белгородская область заняла 46-е место в рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса. На 1 марта 2024 года доля просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам составила 2,9%. При этом в области за год на 7,7% сократилось число кредитов юрлицам. В целом доля региона в общероссийском объёме кредитов, выданных бизнесу, составила 0,53%.
Наилучший показатель среди соседей оказался в Липецкой области. Там доля просроченных задолженностей бизнеса на 1 марта составила 1%. Число выданных кредитов сократилось на 5,4%. Доля региона в общероссийском объёме кредитов составила 0,42%. Область расположилась на 14-м месте рейтинга.
Тамбовская область оказалась на 29-м месте. Здесь доля просроченной задолженности составила 1,8%. Число выданных кредитов снизилось на 11,8%.
Курская область оказалась 31-й в рейтинге с долей просроченных задолженностей в 2%. В соседней области прирост кредитов бизнесу за год составил 9%.
На 39-м месте оказалась Воронежская область с долей просроченной задолженности в 2,5%. Здесь прирост выданных кредитов бизнесу за год составил 11,3%.