Белгородская область не попала в топ рейтинга по платёжной дисциплине бизнеса

Белгородская область заняла 46-е место в рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса. На 1 марта 2024 года доля просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам составила 2,9%. При этом в области за год на 7,7% сократилось число кредитов юрлицам. В целом доля региона в общероссийском объёме кредитов, выданных бизнесу, составила 0,53%.