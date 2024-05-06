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Белгородская область не попала в топ рейтинга по платёжной дисциплине бизнеса

Белгородская область не попала в топ рейтинга по платёжной дисциплине бизнеса

6 мая 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Регион оказался на 46-м месте. Это худший показатель среди других регионов Центрального Черноземья. Доля просроченной задолженности бизнеса перед банками к первому кварталу 2024 года составила 2,9%. Рейтинг публикует РИА «Новости».
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Белгородская область заняла 46-е место в рейтинге регионов по платёжной дисциплине бизнеса. На 1 марта 2024 года доля просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам составила 2,9%. При этом в области за год на 7,7% сократилось число кредитов юрлицам. В целом доля региона в общероссийском объёме кредитов, выданных бизнесу, составила 0,53%.

Наилучший показатель среди соседей оказался в Липецкой области. Там доля просроченных задолженностей бизнеса на 1 марта составила 1%. Число выданных кредитов сократилось на 5,4%. Доля региона в общероссийском объёме кредитов составила 0,42%. Область расположилась на 14-м месте рейтинга.

Тамбовская область оказалась на 29-м месте. Здесь доля просроченной задолженности составила 1,8%. Число выданных кредитов снизилось на 11,8%.

Курская область оказалась 31-й в рейтинге с долей просроченных задолженностей в 2%. В соседней области прирост кредитов бизнесу за год составил 9%.

На 39-м месте оказалась Воронежская область с долей просроченной задолженности в 2,5%. Здесь прирост выданных кредитов бизнесу за год составил 11,3%.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Кредит#Рейтинг#Бизнес#Новости Белгорода#Просрочка#Белгород
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