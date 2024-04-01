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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Работник

За год сократилось число работающих белгородцев

1 апреля 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Работник

Белгородская область стала 57-й в рейтинге по динамике рынка труда

За прошлый год количество трудоустроенных сократилось на 0,3%, или на 2,1 тыс. человек. В рейтинге российских регионов по динамике рынка труда область занимает 57-е место. Результаты исследования публикует РИА «Новости».
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За 2023 год в Белгородской области число работающего населения сократилось на 0,3%, или на 2,1 тыс. человек. Уровень безработицы к концу года составлял 2,2%. В итоговом рейтинге область заняла 57-е место.

В Воронежской области показатели оказались лучше, чем на Белгородчине. Воронежская область расположилась на 22-м месте. Здесь за год количество работников увеличилось на 2%, или на 22,7 тыс. человек. Доля безработных к концу года составила 3,3%.

На 44-м месте находится Липецкая область. Число работающего населения увеличилось на 0,8%, или на 4,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 3,6%.

На 64-м месте расположилась Тамбовская область, где число работников сократилось в 2023 году на 1,1%, или на 5,3 тыс. человек. Доля безработных к концу 2023 года составляла 2,2%.

Хуже показатели оказались у соседней Курской области — работающее население сократилось на 1,2%, или на 6,2 тыс. человек. Доля безработных в четвёртом квартале составила 5,1%. Область занимает 66-е место.

Лидерами рейтинга стала Московская область, Севастополь и Карачаево-Черкесия. Самые низкие показатели продемонстрировали Карелия, Архангельская и Мурманская области.

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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Безработица#Трудоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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