Белгород вошёл в топ-5 крупных городов с условно комфортным климатом

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Федеральный Минстрой представил «Индекс качества городской среды» за 2023 год. Белгородскую область в этом рейтинге представили 11 городов.
Столица региона — Белгород — попала в список крупных городов, «находящихся в условно комфортном климате». Город находится на четвёртом месте из 58. Всего в 2023 году Белгород получил 250 баллов, оторвавшись от первого, второго и третьего мест всего на один балл. Мытищи, Химки и Ярославль получили по 251 баллу.
Кроме Белгорода, в рейтинг с условно комфортным климатом также попали и другие города Белгородской области. В списке больших городов оказался Старый Оскол — он расположился на 25-м месте с 229 баллами. В рейтинг средних городов попал Губкин с 215 баллами, город занял 47-е место.
В рейтинге малых городов с населением от 25 тыс. до 50 тыс. человек оказались сразу несколько городов Белгородской области. Шебекино — на 54-м месте с 219 баллами, Валуйки — на 96-м месте с 207 баллами, Алексеевка — на 152-м месте с 187 баллами.
В рейтинг малых городов с населением от 5 тыс. до 25 тыс. человек попали Короча — с 223 баллами на 47-м месте, Грайворон — с 220 баллами на 53-м месте, Новый Оскол — с 212 баллами на 100-м месте, Строитель — с 210 баллами на 112-м месте и Бирюч — со 180 баллами на 280-м месте.
В рейтинг городов с условно дискомфортным климатом не попал ни один населённый пункт Белгородской области.
Напомним, что в прошлом году Белгород вошёл в топ-5 рейтинга, набрав 235 баллов. В 2022 году Белгород обогнали Мытищи (241), Грозный (241), Тюмень (240). Город Сочи тоже набрал 235 баллов.