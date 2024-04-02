Белгород вошёл в топ-5 крупных городов с условно комфортным климатом

В рейтинг малых городов с населением от 5 тыс. до 25 тыс. человек попали Короча — с 223 баллами на 47-м месте, Грайворон — с 220 баллами на 53-м месте, Новый Оскол — с 212 баллами на 100-м месте, Строитель — с 210 баллами на 112-м месте и Бирюч — со 180 баллами на 280-м месте.