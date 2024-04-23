ФоРГО: Белгородская область попала в тридцатку экономически сильных регионов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Белгородская область заняла 30-е место в рейтинге по социально-экономическому положению. На той же строчке оказался соседний по Центральному Черноземью регион — Липецкая область.
Выше всех среди субъектов ЦЧР оказалась Курская область, у неё 13-е место. Воронежская область расположилась на 34-й строчке. Тамбовская область в топ-35 не вошла.
Лидерами рейтинга стали Москва, ХМАО и Санкт-Петербург. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). За основу взяли данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Регионы оценивали по девяти социально-экономическим параметрам, включая уровень средней заработной платы, прожиточный минимум, налоговые выплаты и объём промышленного производства.
Недавно отмечалось, что в Белгородской области за год не изменился показатель потребительского спроса. Из-за этого регион не только пропустил вперёд соседей по Центральному Черноземью, но и попал в пятёрку тех, кто замыкает рейтинг.