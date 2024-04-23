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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Белгородская область заняла 30-е место в социально-экономическом рейтинге

ФоРГО: Белгородская область попала в тридцатку экономически сильных регионов

23 апреля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область заняла 30-е место в социально-экономическом рейтинге

Регион разделил эту строчку вместе с соседом по Центральному Черноземью — с Липецкой областью. В топ-3 регионов в рейтинге по социально-экономическому положению вошли Москва, ХМАО и Санкт-Петербург, сообщают «‎Известия».
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Белгородская область заняла 30-е место в рейтинге по социально-экономическому положению. На той же строчке оказался соседний по Центральному Черноземью регион — Липецкая область.

Выше всех среди субъектов ЦЧР оказалась Курская область, у неё 13-е место. Воронежская область расположилась на 34-й строчке. Тамбовская область в топ-35 не вошла.

Лидерами рейтинга стали Москва, ХМАО и Санкт-Петербург. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО). За основу взяли данные Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Регионы оценивали по девяти социально-экономическим параметрам, включая уровень средней заработной платы, прожиточный минимум, налоговые выплаты и объём промышленного производства.

Недавно отмечалось, что в Белгородской области за год не изменился показатель потребительского спроса. Из-за этого регион не только пропустил вперёд соседей по Центральному Черноземью, но и попал в пятёрку тех, кто замыкает рейтинг.

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