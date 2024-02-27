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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Экс-мэр Старого Оскола жалуется на моральное давление в СИЗО

«На два часа забывают на прогулке»: Сергиенко вновь пожаловался на условия в СИЗО

27 февраля 2024, 12:38
Фото: Официальная страница Александра Сергиенко Вконтакте

Экс-мэр Старого Оскола жалуется на моральное давление в СИЗО

Очередное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола прошло в Белгороде. На этот раз адвокаты уже не стали ходатайствовать об изменении меры пресечения. Но на условия содержания пожаловался сам подсудимый.
Сюжет
Суд

В Свердловском районном суде прошло ещё одно заседание по делу о серии взяток бывшего главы Старооскольского горокруга и «Газпром газораспределение Белгород». В ходе него Александр Сергиенко обратился к суду по вопросу содержания в СИЗО.

По словам обвиняемого, на него там оказываются морально-психологическое давление и это касается «многих факторов», в том числе доставки в здание суда и обратно:

«После прошлого заседания я зашёл в камеру практически в 17:00, а уехал отсюда в 13:00. То есть я практически три часа добирался. Дальше обыски — 5-6 обысков в месяц. Такому ни один обвиняемый или подозреваемый не подвергается. Меня могут забыть на 2-2,5 часа на прогулке в мороз. А потом привести и ничего не сказать».

По этому вопросу Сергиенко попросил суд написать письмо в изолятор.

— Защитники писали туда жалобы? — спросила судья.

— Да постоянно пишем, — ответил адвокат Горелик.

— Не надо общими словами, конкретно по поводу этого писали?

— Мы писали эти обращения, когда велись следственные мероприятия. Я был и в спецблоке, я был обвинён в склонности к другим каким-то мероприятиям, — сказал подсудимый.

Судья порекомендовала стороне защиты написать мотивированное ходатайство с конкретными замечаниями, чтобы на его основе суд мог «какую-то бумагу составить».

А мы напомним, что на прошлом заседании адвокатам вновь отказали в ходатайстве об изменении меры пресечения экс-мэра Старого Оскола. Его хотели перевести под домашний арест, но суд принял решение оставить в СИЗО, несмотря на гипертонический криз, который случился 13 февраля.

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