«На два часа забывают на прогулке»: Сергиенко вновь пожаловался на условия в СИЗО

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Свердловском районном суде прошло ещё одно заседание по делу о серии взяток бывшего главы Старооскольского горокруга и «Газпром газораспределение Белгород». В ходе него Александр Сергиенко обратился к суду по вопросу содержания в СИЗО.
По словам обвиняемого, на него там оказываются морально-психологическое давление и это касается «многих факторов», в том числе доставки в здание суда и обратно:
«После прошлого заседания я зашёл в камеру практически в 17:00, а уехал отсюда в 13:00. То есть я практически три часа добирался. Дальше обыски — 5-6 обысков в месяц. Такому ни один обвиняемый или подозреваемый не подвергается. Меня могут забыть на 2-2,5 часа на прогулке в мороз. А потом привести и ничего не сказать».
По этому вопросу Сергиенко попросил суд написать письмо в изолятор.
— Защитники писали туда жалобы? — спросила судья.
— Да постоянно пишем, — ответил адвокат Горелик.
— Не надо общими словами, конкретно по поводу этого писали?
— Мы писали эти обращения, когда велись следственные мероприятия. Я был и в спецблоке, я был обвинён в склонности к другим каким-то мероприятиям, — сказал подсудимый.
Судья порекомендовала стороне защиты написать мотивированное ходатайство с конкретными замечаниями, чтобы на его основе суд мог «какую-то бумагу составить».
А мы напомним, что на прошлом заседании адвокатам вновь отказали в ходатайстве об изменении меры пресечения экс-мэра Старого Оскола. Его хотели перевести под домашний арест, но суд принял решение оставить в СИЗО, несмотря на гипертонический криз, который случился 13 февраля.