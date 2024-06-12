Обстрелы, укрытия и новые фейки: как прошёл День России в Белгородской области?

Белгородцы начали купальный сезон, но не рады укрытиям, которые их встречают на платных пляжах. К журналистам Бел.Ру обратилась женщина с жалобой на защитные сооружения на пляже «Лазурный». Их сделали из мешков с песком. На странице «ВКонтакте» пляжа указали, что укрытия сделаны по всем нормам ГОЧС Белгородской области.