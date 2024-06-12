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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Обстрелы, укрытия и новые фейки: как прошёл День России в Белгородской области?

Обстрелы, укрытия и новые фейки: как прошёл День России в Белгородской области?

12 июня 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney
Праздничный день в Белгородской области начался с нескольких обстрелов Шебекино. Белгородцев поздравили с Днём России в Москве, пытались запугать новыми фейками. Что ещё произошло за день — читайте в обзоре Бел.Ру.

Новые жертвы обстрелов

12 июня город Шебекино Белгородской области попал под обстрел РСЗО два раза. Из-за ночной атаки погиб мужчина, ещё трое людей пострадало. Во время второго обстрела пострадала одна женщина.

Стало известно, что пассажирский транспорт тоже будут оснащать системой РЭБ. Об этом рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Сейчас средства радиоэлектронной борьбы устанавливают на кареты скорой помощи и корпоративные автобусы сельхозпредприятий.

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Жалобы на укрытия на плаже «Лазурный»

Белгородцы начали купальный сезон, но не рады укрытиям, которые их встречают на платных пляжах. К журналистам Бел.Ру обратилась женщина с жалобой на защитные сооружения на пляже «Лазурный». Их сделали из мешков с песком. На странице «ВКонтакте» пляжа указали, что укрытия сделаны по всем нормам ГОЧС Белгородской области.

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Новые фейки и белгородцы на Красной площади

Минздрав Воронежской области опроверг фейк о расселении пациентов больниц Белгородской, Курской и Воронежской области для освобождения коек для военных. «Приказ» от лица минздрава РФ начали распространять в социальных сетях. По данным документа, пациентов из стационара на амбулаторное лечение для военных.

В День России белгородцев поздравил детский духовой оркестр на Красной площади. Видеозапись с музыкальным поздравлением коллектива «Фанфары Белогорья» опубликовал Валентин Демидов.

В честь праздника белгородский ЗАГС рассказал о том, что на территории Белгородской области живёт две России. Старшая — 13-летняя Россия Юрьевна из Белгорода и 7-летняя Россия Вячеславовна из Белгородского района.

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