Обстрелы, укрытия и новые фейки: как прошёл День России в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Стало известно, что пассажирский транспорт тоже будут оснащать системой РЭБ. Об этом рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Сейчас средства радиоэлектронной борьбы устанавливают на кареты скорой помощи и корпоративные автобусы сельхозпредприятий.
Белгородцы начали купальный сезон, но не рады укрытиям, которые их встречают на платных пляжах. К журналистам Бел.Ру обратилась женщина с жалобой на защитные сооружения на пляже «Лазурный». Их сделали из мешков с песком. На странице «ВКонтакте» пляжа указали, что укрытия сделаны по всем нормам ГОЧС Белгородской области.
Минздрав Воронежской области опроверг фейк о расселении пациентов больниц Белгородской, Курской и Воронежской области для освобождения коек для военных. «Приказ» от лица минздрава РФ начали распространять в социальных сетях. По данным документа, пациентов из стационара на амбулаторное лечение для военных.
В День России белгородцев поздравил детский духовой оркестр на Красной площади. Видеозапись с музыкальным поздравлением коллектива «Фанфары Белогорья» опубликовал Валентин Демидов.
В честь праздника белгородский ЗАГС рассказал о том, что на территории Белгородской области живёт две России. Старшая — 13-летняя Россия Юрьевна из Белгорода и 7-летняя Россия Вячеславовна из Белгородского района.