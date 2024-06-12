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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

На пассажирский транспорт в белгородском приграничье будут устанавливать РЭБ

На пассажирский транспорт в белгородском приграничье будут устанавливать РЭБ

12 июня 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
В эфире «10 вопросов губернатору» белгородка спросила Вячеслава Гладкова, будут ли устанавливать РЭБ на автобусы? Глава области ответил, что такое есть в планах и в регионе ожидается поставка новых средств радиоэлектронной борьбы.

Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова губернатору задали вопрос об использовании РЭБ на автобусах в приграничье. Гладков сообщил, что специальное оборудование должно поступить в регион и его установят на маршрутках.

Когда системы РЭБ поступят в Белгородскую область, о них расскажут подробнее. Сейчас средства радиоэлектронной борьбы устанавливают на кареты скорой помощи.

Глава областного правительства уточнил, что для усиления безопасности людей ведётся диалог с сельхозпроизводителями об установке РЭБ на транспорт, который используют для перевозки работников агропроизводств.

На 50 белгородских авто для сельхозпредприятияй поставили систему РЭБ
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Безопасность#Автобусы#Пассажирский транспорт#Гладков#Приграничье#РЭБ
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