На пассажирский транспорт в белгородском приграничье будут устанавливать РЭБ

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Во время прямого эфира Вячеслава Гладкова губернатору задали вопрос об использовании РЭБ на автобусах в приграничье. Гладков сообщил, что специальное оборудование должно поступить в регион и его установят на маршрутках.
Когда системы РЭБ поступят в Белгородскую область, о них расскажут подробнее. Сейчас средства радиоэлектронной борьбы устанавливают на кареты скорой помощи.
Глава областного правительства уточнил, что для усиления безопасности людей ведётся диалог с сельхозпроизводителями об установке РЭБ на транспорт, который используют для перевозки работников агропроизводств.