Две России живут в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В День России 12 июня руководитель белгородского ЗАГС Татьяна Слюсаренко поделилась, что в регионе на данный момент зарегистрированы две девочки с именем Россия. Старшей из них в 2024 году исполняется 13 лет, её зовут Россия Юрьевна и живёт она в областной столице. Ещё одна девочка с необычным именем родилась в 2017 году в Белгородском районе. Отчество у неё — Вячеславовна.
Ранее Слюсаренко рассказала в честь юбилея Александра Пушкина 6 июня, что в Белгородской области с 2026 года имя Александр стало вторым по популярности. За почти 90 лет наблюдений родилось 98 тысяч мальчиков и 30 тысяч девочек с таким именем. А семь мальчиков получили полное ФИО великого поэта — Александр Сергеевич Пушкин. Последний такой появился в Белгороде в 2016 году.