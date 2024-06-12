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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Две России живут в Белгородской области

Две России живут в Белгородской области

12 июня 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области живут две девочки с именем Россия, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В День России 12 июня руководитель белгородского ЗАГС Татьяна Слюсаренко поделилась, что в регионе на данный момент зарегистрированы две девочки с именем Россия. Старшей из них в 2024 году исполняется 13 лет, её зовут Россия Юрьевна и живёт она в областной столице. Ещё одна девочка с необычным именем родилась в 2017 году в Белгородском районе. Отчество у неё — Вячеславовна.

Ранее Слюсаренко рассказала в честь юбилея Александра Пушкина 6 июня, что в Белгородской области с 2026 года имя Александр стало вторым по популярности. За почти 90 лет наблюдений родилось 98 тысяч мальчиков и 30 тысяч девочек с таким именем. А семь мальчиков получили полное ФИО великого поэта — Александр Сергеевич Пушкин. Последний такой появился в Белгороде в 2016 году.

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#Евгений Грицков#Общество#Загс#Россия#Новости Белгорода#День россии#Девочки#Татьяна слюсаренко#Необычные имена
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