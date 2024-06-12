Две России живут в Белгородской области

В День России 12 июня руководитель белгородского ЗАГС Татьяна Слюсаренко поделилась, что в регионе на данный момент зарегистрированы две девочки с именем Россия. Старшей из них в 2024 году исполняется 13 лет, её зовут Россия Юрьевна и живёт она в областной столице. Ещё одна девочка с необычным именем родилась в 2017 году в Белгородском районе. Отчество у неё — Вячеславовна.