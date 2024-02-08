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Ребёнок

В Белгороде родилась королевская двойня с необычными именами

8 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI
Ребёнок

В белгородском ЗАГСе назвали редкие и популярные имена в январе

Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала на своей странице в соцсети о тех именах, которые белгородцы чаще всего давали своим детям в январе 2024 года. Также стали известны необычные имена новорождённых.

Стали известны имена, которыми в начале 2024 года белгородцы называли своих новорождённых детей. Так, в январе девочек чаще называли Софией, Варварой и Марией. В пятёрку лучших имён также вошли Анна — на четвёртом месте и Полина — на пятом месте.

Мальчиков в январе белгородцы предпочитали называть Артёмом, Михаилом и Александром. Регион также пополнился новорождёнными по имени Матвей и Иван.

Не обошлось и без необычных имён. В первый месяц зимы родители называли девочек Каролиной, Златославой, Лилианой, Мелиссой, Азалией, Алисиной, Ассолью, Стефанией, а мальчиков — Лукой, Потапом, Наумом и Стефаном.

Кроме этого, в ЗАГСе Белгорода зарегистрировали королевскую двойню с именами Кристиана и Кристиан.

Напомним, что в январе 2024 года в Белгородской области родилось 750 детей. Чаще всего родителями становились в возрасте от 30 до 35 лет, ещё три мамы и 12 пап стали родителями в возрасте от 50 лет и старше.

В январе три белгородки старше 50 лет стали мамами
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