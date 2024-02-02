В январе три белгородки старше 50 лет стали мамами

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
За первый месяц 2024 года в Белгородской области родилось 750 детей. Больше всего новорождённых зарегистрировали в Белгороде — 200 и в Старом Осколе — 140. В пятёрку лидеров по регистрации рождения детей вошли также Белгородский район, Губкинский и Яковлевский округа.
Кроме этого, в Волоконовском и Прохоровском районах количество зарегистрированных новорождённых выросло почти в два раза.
Чаще всего в январе родителями становились белгородцы в возрасте от 30 до 35 лет. Три мамы и 12 пап стали родителями в возрасте от 50 лет и старше.
Напомним, что за первую половину января в регионе зарегистрировали рождение 380 детей. Известно, что мальчиков родилось больше, чем девочек — 195 и 185 соответственно. Родителями же чаще всего становились женщины в возрасте 30-34 лет и мужчины 35-39 лет.