В январе три белгородки старше 50 лет стали мамами

Напомним, что за первую половину января в регионе зарегистрировали рождение 380 детей. Известно, что мальчиков родилось больше, чем девочек — 195 и 185 соответственно. Родителями же чаще всего становились женщины в возрасте 30-34 лет и мужчины 35-39 лет.