Белгородцев могут поздравить с годовщиной свадьбы в ЗАГСе и выдать денежную выплату

Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области, рассказала, что для поздравления в ЗАГСе необходимо обратиться непосредственно в то отделение, в котором хотелось бы провести подобное чествование. Так, на официальном сайте управления ЗАГС можно найти список всех отделений и их телефоны для обращения. Т.е. достаточно позвонить или прийти в выбранное управление ЗАГС, обговорить и выбрать сценарий, которое оно может предоставить.