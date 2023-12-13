Белгородцев могут поздравить с годовщиной свадьбы в ЗАГСе и выдать денежную выплату

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области, рассказала, что для поздравления в ЗАГСе необходимо обратиться непосредственно в то отделение, в котором хотелось бы провести подобное чествование. Так, на официальном сайте управления ЗАГС можно найти список всех отделений и их телефоны для обращения. Т.е. достаточно позвонить или прийти в выбранное управление ЗАГС, обговорить и выбрать сценарий, которое оно может предоставить.
Что касается выплат, то управление записи актов гражданского состояния подобными вопросами не занимается. Для получения выплаты в честь юбилея с церемонии бракосочетания необходимо обратиться в муниципальное управление социальной защиты населения, где сообщат и объяснят необходимую информацию, которую должен знать гражданин для получения данной выплаты.
Ранее Татьяна Слюсаренко рассказала о том, сколько браков успели заключить белгородцы в течение 11 дней декабря. Кроме того, она отметила, что в этом месяце ещё остались даты, которые являются популярными для свадебных церемоний. Также за лето и осень около шести тысяч жителей Белгородской области заключили брак.