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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Выплата по случаю юбилею свадьбы

Белгородцев могут поздравить с годовщиной свадьбы в ЗАГСе и выдать денежную выплату

13 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI
Выплата по случаю юбилею свадьбы

Белгородцам рассказали, где могут поздравить с юбилеем свадьбы и выдать выплату

Вчера прошла прямая трансляция, на котором начальник управления ЗАГС Белгородской области отвечала на вопросы белгородцев. Одним из вопросов стал следующий: что нужно для того, чтобы «свадебных юбиляров» поздравили с золотой свадьбой и каким образом можно получить выплату к юбилею?

Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области, рассказала, что для поздравления в ЗАГСе необходимо обратиться непосредственно в то отделение, в котором хотелось бы провести подобное чествование. Так, на официальном сайте управления ЗАГС можно найти список всех отделений и их телефоны для обращения. Т.е. достаточно позвонить или прийти в выбранное управление ЗАГС, обговорить и выбрать сценарий, которое оно может предоставить.

Что касается выплат, то управление записи актов гражданского состояния подобными вопросами не занимается. Для получения выплаты в честь юбилея с церемонии бракосочетания необходимо обратиться в муниципальное управление социальной защиты населения, где сообщат и объяснят необходимую информацию, которую должен знать гражданин для получения данной выплаты.

Ранее Татьяна Слюсаренко рассказала о том, сколько браков успели заключить белгородцы в течение 11 дней декабря. Кроме того, она отметила, что в этом месяце ещё остались даты, которые являются популярными для свадебных церемоний. Также за лето и осень около шести тысяч жителей Белгородской области заключили брак.

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#Город#Общество#Белгородская область#Юбилей#Поздравление#Свадьба#Новости Белгорода#Выплата#Белгород#Татьяна Лукащева#Бракосочетание#Красивые даты
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