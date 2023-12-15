Если будущий супруг на СВО, белгородки могут подать заявление на роспись в ЗАГС сами

Женщине необходимо подать заявление от себя, а документ для жениха можно будет найти в электронном варианте на сайте органа записи актов гражданского состояния (форма №8). В нём командир части, в которой пребывает участник СВО, удостоверяет его подпись. После этого заявление можно свободно подать в орган ЗАГС и ждать уведомления о назначенной дате бракосочетания. Когда дата росписи известна, военнослужащему необходимо будет снова обратиться к командиру своей военной части, чтобы получить разрешение на выезд для этого.