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Заключение брака в СВО

Если будущий супруг на СВО, белгородки могут подать заявление на роспись в ЗАГС сами

15 декабря 2023, 05:38
Фото: 1MI
Заключение брака в СВО

Будущие жёны участников СВО имеют право самостоятельно подать заявление в ЗАГС

Тема СВО «популярна» даже в ЗАГСе. Татьяна Слюсаренко, начальник управления ЗАГС Белгородской области, ответила на вопросы жителей области. Оказалось, что тема СВО «актуальна» и в ЗАГСе. Возможно ли подать заявление на роспись, пока военнослужащий находится в части? Да. Отпустят ли его? Конечно.
Сюжет
Паспорт

Может ли женщина самостоятельно подать заявление на регистрацию брака, пока будущий супруг находится в зоне военных действий? Такая подача заявления возможна. Что для этого нужно?

Женщине необходимо подать заявление от себя, а документ для жениха можно будет найти в электронном варианте на сайте органа записи актов гражданского состояния (форма №8). В нём командир части, в которой пребывает участник СВО, удостоверяет его подпись. После этого заявление можно свободно подать в орган ЗАГС и ждать уведомления о назначенной дате бракосочетания. Когда дата росписи известна, военнослужащему необходимо будет снова обратиться к командиру своей военной части, чтобы получить разрешение на выезд для этого.

Кроме того, Татьяна Слюсаренко рассказала, что, если у белгородца имеется статус участника СВО, то роспись возможно оформить всего за день. Кроме того, если будущий супруг является гражданином РФ, для регистрации брака потребуется только паспорт и документ, подтверждающий его участие в военной операции.

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