Если будущий супруг на СВО, белгородки могут подать заявление на роспись в ЗАГС сами

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Может ли женщина самостоятельно подать заявление на регистрацию брака, пока будущий супруг находится в зоне военных действий? Такая подача заявления возможна. Что для этого нужно?
Женщине необходимо подать заявление от себя, а документ для жениха можно будет найти в электронном варианте на сайте органа записи актов гражданского состояния (форма №8). В нём командир части, в которой пребывает участник СВО, удостоверяет его подпись. После этого заявление можно свободно подать в орган ЗАГС и ждать уведомления о назначенной дате бракосочетания. Когда дата росписи известна, военнослужащему необходимо будет снова обратиться к командиру своей военной части, чтобы получить разрешение на выезд для этого.
Кроме того, Татьяна Слюсаренко рассказала, что, если у белгородца имеется статус участника СВО, то роспись возможно оформить всего за день. Кроме того, если будущий супруг является гражданином РФ, для регистрации брака потребуется только паспорт и документ, подтверждающий его участие в военной операции.