В белгородском ЗАГСе показали первые «зимние» пары

В декабре в Белгородской области сыграли 234 свадьбы

О том, сколько пар заключили брак за 11 дней декабря, рассказала руководитель регионального ведомства Татьяна Слюсаренко. В декабре есть ещё две красивые для свадьбы даты. За лето и осень браки заключили около шести тысяч белгородцев.