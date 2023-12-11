В белгородском ЗАГСе показали первые «зимние» пары

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
За 11 дней декабря брак заключили 234 пары из Белгородской области. В Алексеевском округе молодожёнам счастья в браке пожелал северный белый медведь.
В этом году осталось ещё две красивые даты, в которые, вероятно, белгородцы чаще будут вступать в брак. Речь идёт о датах 12.12.2023 и 23.12.2023.
Осенью сыграть свадьбу решились почти 3 тысячи пар. Среди них чаще всего браки заключали молодожёны от 25 до 29 лет. Однако 12 женихов и восемь невест оказались старше 70 лет.
За три летних месяца браки заключили 3779 пар региона. Помимо пяти невест старше 70 лет, свадьбу сыграли и 63 жениха и 49 невест в возрасте от 60 до 70 лет.