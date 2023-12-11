Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Свадьба

В белгородском ЗАГСе показали первые «зимние» пары

11 декабря 2023, 12:50
Фото: Midjourney
Свадьба

В декабре в Белгородской области сыграли 234 свадьбы

О том, сколько пар заключили брак за 11 дней декабря, рассказала руководитель регионального ведомства Татьяна Слюсаренко. В декабре есть ещё две красивые для свадьбы даты. За лето и осень браки заключили около шести тысяч белгородцев.

За 11 дней декабря брак заключили 234 пары из Белгородской области. В Алексеевском округе молодожёнам счастья в браке пожелал северный белый медведь.

В этом году осталось ещё две красивые даты, в которые, вероятно, белгородцы чаще будут вступать в брак. Речь идёт о датах 12.12.2023 и 23.12.2023.

Осенью сыграть свадьбу решились почти 3 тысячи пар. Среди них чаще всего браки заключали молодожёны от 25 до 29 лет. Однако 12 женихов и восемь невест оказались старше 70 лет.

За три летних месяца браки заключили 3779 пар региона. Помимо пяти невест старше 70 лет, свадьбу сыграли и 63 жениха и 49 невест в возрасте от 60 до 70 лет.

Белгородцы, заключившие брак в декабреБелгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре Белгородцы, заключившие брак в декабре
Белгородцы, заключившие брак в декабре
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
Названы популярные места в Белгородской области для выездной регистрации брака
Узнать подробнее
Читайте также:
В очередную красивую дату браки заключили 158 белгородских парБелгородец почти получил 22 млн за Mercedes с браком, но суд решил иначеЗаконна ли платная регистрация брака в Дубовском ДК?
#Белгородская область#Брак#Загс#Свадьба#Декабрь#Белгород#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43