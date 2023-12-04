Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Свадьба

В Белгородской области 12 женихов старше 70 лет решились на осеннюю свадьбу

4 декабря 2023, 15:08
Фото: Midjourney
Свадьба

Осенью свадьбы в Белгородской области сыграли почти 3 тысячи пар

Не только 12 женихов, но и восемь невест старше 70 лет решились на браки. Подробности сообщила глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

За три осенних месяца в Белгородской области свадьбы сыграли почти 3 тысячи пар. Чаще всего женились мужчины от 25 до 29 лет. Среди невест наиболее распространённый возраст для вступления в брак — от 18 до 24 лет.

Кроме того, этой осенью на свадьбы решились 12 женихов и восемь невест старше 70 лет.

Отметим, что в сентябре этого года 1222 белгородца зарегистрировали браки. За первый месяц осени свадьбы сыграли пять женихов и три невесты старше 70 лет.

Летом белгородцы чаще заключали браки: за три месяца количество устроенных свадеб составило 3779. В возрасте от 60 до 70 лет брак заключили 63 жениха и 49 невест. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.

Белгородцы отметили красивую дату свадьбами
Узнать подробнее
Читайте также:
Чингис и Норбу из Тывы выбрали местом для свадьбы Валуйский горокругЗолотая и бриллиантовые свадьбы: сколько белгородцев в этом году отметили юбилеи?Соседи белгородцев поборолись за победу в шоу «Четыре свадьбы»
#Белгородская область#Брак#Белгород#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
Подпишитесь
Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
Сегодня, 12:11
Оснований нет: горсовет Белгорода — о лишении директора цемзавода мандата депутата
Сегодня, 15:09
Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы
Сегодня, 11:05
Клиенты Белгородэнергосбыта все чаще предпочитают безналичный расчет
Сегодня, 14:35
Видео. Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки
Сегодня, 09:34
Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарах
Сегодня, 12:21