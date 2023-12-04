В Белгородской области 12 женихов старше 70 лет решились на осеннюю свадьбу

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
За три осенних месяца в Белгородской области свадьбы сыграли почти 3 тысячи пар. Чаще всего женились мужчины от 25 до 29 лет. Среди невест наиболее распространённый возраст для вступления в брак — от 18 до 24 лет.
Кроме того, этой осенью на свадьбы решились 12 женихов и восемь невест старше 70 лет.
Отметим, что в сентябре этого года 1222 белгородца зарегистрировали браки. За первый месяц осени свадьбы сыграли пять женихов и три невесты старше 70 лет.
Летом белгородцы чаще заключали браки: за три месяца количество устроенных свадеб составило 3779. В возрасте от 60 до 70 лет брак заключили 63 жениха и 49 невест. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.