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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Свадьба

Восемь белгородцев в возрасте 70+ решились на свадьбу в сентябре

2 октября 2023, 11:03
Фото: 1MI
Свадьба

В сентябре в Белгородской области зарегистрировали 1,2 тыс. браков

Невесты и женихи были преимущественно молодыми. В то же время в регионе восемь человек старше 70 лет решили официально оформить отношения. Статистикой поделилась глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В сентябре этого года в Белгородской области зарегистрировали 1222 брака. Чаще всего невестами становились в возрасте от 18 до 24 лет, а женихами — от 25 до 29 лет.

На брак решились и более возрастные белгородцы. За первый месяц осени свадьбы сыграли пять женихов и три невесты старше 70 лет.

В красивую дату — 23.09.2023 — новые семьи создали 158 пар. В областном ЗАГСе также назвали все красивые даты, оставшиеся в этом году: 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023.

Напомним, что за три летних месяца в регионе 3779 пар зарегистрировали брак. За это время в возрасте от 60 до 70 лет брак заключили 63 жениха и 49 невест. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.

Пять белгородок старше 70 лет сыграли свадьбы минувшим летом
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#Белгородская область#Брак#Белгород#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
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