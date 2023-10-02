Восемь белгородцев в возрасте 70+ решились на свадьбу в сентябре

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В сентябре этого года в Белгородской области зарегистрировали 1222 брака. Чаще всего невестами становились в возрасте от 18 до 24 лет, а женихами — от 25 до 29 лет.
На брак решились и более возрастные белгородцы. За первый месяц осени свадьбы сыграли пять женихов и три невесты старше 70 лет.
В красивую дату — 23.09.2023 — новые семьи создали 158 пар. В областном ЗАГСе также назвали все красивые даты, оставшиеся в этом году: 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023.
Напомним, что за три летних месяца в регионе 3779 пар зарегистрировали брак. За это время в возрасте от 60 до 70 лет брак заключили 63 жениха и 49 невест. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.