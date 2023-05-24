В Белгородской области 15 пар сыграли свадьбу в «красивую дату» 23.05.2023

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
15 белгородских пар решили заключить брак в зеркальную дату – 23 мая. В этот день в Белгороде состоялось четыре бракосочетания, в Старом Осколе — пять. В Белгородском районе поженились две пары. Также по одному браку заключили в Валуйском, Яковлевском городских округах и Краснояружском районе.
С начала года самой популярной зеркальной датой стало 23 марта. В этот день заключили брак 82 пары.
Ещё одной «красивой датой» с начала года стало 23 марта. В этот день решили пожениться 84 пары. Из них 23 — в Белгороде.