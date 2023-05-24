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В Белгородской области 15 пар сыграли свадьбу в «красивую дату» 23.05.2023

24 мая 2023, 13:46
Фото: Страница Татьяны Слюсаренко в ВК
Больше всего бракосочетаний прошло в Старом Осколе и в Белгороде. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко в социальных сетях.

15 белгородских пар решили заключить брак в зеркальную дату – 23 мая. В этот день в Белгороде состоялось четыре бракосочетания, в Старом Осколе — пять. В Белгородском районе поженились две пары. Также по одному браку заключили в Валуйском, Яковлевском городских округах и Краснояружском районе.

С начала года самой популярной зеркальной датой стало 23 марта. В этот день заключили брак 82 пары.

Ещё одной «красивой датой» с начала года стало 23 марта. В этот день решили пожениться 84 пары. Из них 23 — в Белгороде.

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#Таисия Некрасова#Бракосочетание#«зеркальная» дата#Свадьба#Белгородская область#Общество#Татьяна слюсаренко
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