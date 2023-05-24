В Белгородской области 15 пар сыграли свадьбу в «красивую дату» 23.05.2023

15 белгородских пар решили заключить брак в зеркальную дату – 23 мая. В этот день в Белгороде состоялось четыре бракосочетания, в Старом Осколе — пять. В Белгородском районе поженились две пары. Также по одному браку заключили в Валуйском, Яковлевском городских округах и Краснояружском районе.