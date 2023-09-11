Белгородский ЗАГС назвал шесть красивых дат для свадеб в этом году

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Молодожёны сыграли свадьбы в очередную красивую дату — 09.09.2023. В минувшую субботу брак зарегистрировали 137 пар.
До конца года осталось ещё шесть красивых дат для свадеб. В их число вошли 23.09.2023, 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023.
Глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко напомнила, что подать заявление о заключении брака необходимо не более чем за год и не менее чем за один месяц до дня свадьбы. Заявление можно подать лично либо через портал «Госуслуги».
Отметим, что за прошедшее лето в Белгородской области сыграли 3779 свадеб — это на 4% больше, чем в прошлом году. За три летних месяца брак заключили 63 жениха и 49 невест в возрасте от 60 до 70 лет. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.