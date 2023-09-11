Белгородский ЗАГС назвал шесть красивых дат для свадеб в этом году

Отметим, что за прошедшее лето в Белгородской области сыграли 3779 свадеб — это на 4% больше, чем в прошлом году. За три летних месяца брак заключили 63 жениха и 49 невест в возрасте от 60 до 70 лет. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.