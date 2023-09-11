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Свадьба

Белгородский ЗАГС назвал шесть красивых дат для свадеб в этом году

11 сентября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Свадьба

Белгородцы заключили 137 браков в очередную красивую дату

В минувшие выходные была очередная красивая дата для свадьбы — 09.09.2023. В этот день брак заключили 137 пар. Сколько ещё красивых дат осталось в этом году, рассказала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Молодожёны сыграли свадьбы в очередную красивую дату — 09.09.2023. В минувшую субботу брак зарегистрировали 137 пар.

До конца года осталось ещё шесть красивых дат для свадеб. В их число вошли 23.09.2023, 10.10.2023, 11.11.2023, 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023.

Глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко напомнила, что подать заявление о заключении брака необходимо не более чем за год и не менее чем за один месяц до дня свадьбы. Заявление можно подать лично либо через портал «Госуслуги».

Отметим, что за прошедшее лето в Белгородской области сыграли 3779 свадеб — это на 4% больше, чем в прошлом году. За три летних месяца брак заключили 63 жениха и 49 невест в возрасте от 60 до 70 лет. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.

В каком возрасте белгородцы чаще решаются на брак?
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#Белгородская область#Загс#Белгород#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#Заключение брака#Александра Склярова#Красивые даты
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