181 пара в Белгородской области выбрала для свадьбы День семьи, любви и верности

Белгородстат в свою очередь поделился своей статистикой к праздничной дате. По информации ведомства, в 2022 году в регионе зарегистрировали 11 281 брак. Это на 1660 больше, чем в 2021 году. Самыми популярными месяцами для свадеб у белгородцев стали июль, август и сентябрь.