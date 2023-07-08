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181 пара в Белгородской области выбрала для свадьбы День семьи, любви и верности

8 июля 2023, 10:36
Фото: 1MI
В прошлом году в ту же дату было меньше желающих заключить брак, сообщили в пресс-службе областного правительства. Белгородстат в свою очередь добавляет, что июль вообще является популярным месяцем среди белгородцев для свадеб.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, брак заключит 181 пара в Белгородской области. Обычно по субботам ЗАГСы регистрируют около 100 пар.

В правительстве отметили, что в прошлом году в праздничный день желающих заключить брак было меньше. В 2022 году в День семьи, любви и верности решили пожениться 130 пар.

Белгородстат в свою очередь поделился своей статистикой к праздничной дате. По информации ведомства, в 2022 году в регионе зарегистрировали 11 281 брак. Это на 1660 больше, чем в 2021 году. Самыми популярными месяцами для свадеб у белгородцев стали июль, август и сентябрь.

Ранее в ЗАГСе сообщили, что с января по май 2023 года на брак решились 43 человека старше 70 лет.

С начала года на брак решились 43 белгородца старше 70 лет
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#Инна Рогова#День семьи любви и верности#Свадьба#Брак#Загс#Пары#Общество#Белгородская область#Белгород
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