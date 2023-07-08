181 пара в Белгородской области выбрала для свадьбы День семьи, любви и верности

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В День семьи, любви и верности, 8 июля, брак заключит 181 пара в Белгородской области. Обычно по субботам ЗАГСы регистрируют около 100 пар.
В правительстве отметили, что в прошлом году в праздничный день желающих заключить брак было меньше. В 2022 году в День семьи, любви и верности решили пожениться 130 пар.
Белгородстат в свою очередь поделился своей статистикой к праздничной дате. По информации ведомства, в 2022 году в регионе зарегистрировали 11 281 брак. Это на 1660 больше, чем в 2021 году. Самыми популярными месяцами для свадеб у белгородцев стали июль, август и сентябрь.
Ранее в ЗАГСе сообщили, что с января по май 2023 года на брак решились 43 человека старше 70 лет.