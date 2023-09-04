Пять белгородок старше 70 лет сыграли свадьбы минувшим летом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Глава управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко сообщила, что за летний сезон число новых семей в регионе увеличилось на 4% в сравнении с прошлым годом.
Всего за три месяца лета брак зарегистрировали 3779 пар. Летом среди мужчин чаще женились молодые люди от 25 до 29 лет. Среди женщин чаще всего встречались невесты в возрасте от 18 до 24 лет.
Не обошлось и без молодожёнов постарше. В возрасте от 60 до 70 лет брак заключили 63 жениха и 49 невест. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.
Напомним, что за первые пять месяцев 2023 года в брак вступили на 301 пару больше, чем в 2022 году. За зимний период 2023 года поженились 1820 пар, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.