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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Свадьба

Пять белгородок старше 70 лет сыграли свадьбы минувшим летом

4 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Свадьба

В Белгородской области зарегистрировали 3,8 тыс. летних браков

За три месяца в регионе сыграли 3779 свадеб. Причём на брак решились в том числе невесты в возрасте 70+. Статистику летнего свадебного сезона этого года опубликовала глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Глава управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко сообщила, что за летний сезон число новых семей в регионе увеличилось на 4% в сравнении с прошлым годом.

Всего за три месяца лета брак зарегистрировали 3779 пар. Летом среди мужчин чаще женились молодые люди от 25 до 29 лет. Среди женщин чаще всего встречались невесты в возрасте от 18 до 24 лет.

Не обошлось и без молодожёнов постарше. В возрасте от 60 до 70 лет брак заключили 63 жениха и 49 невест. Ещё пять невест оказались старше 70 лет.

Напомним, что за первые пять месяцев 2023 года в брак вступили на 301 пару больше, чем в 2022 году. За зимний период 2023 года поженились 1820 пар, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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#Общество#Белгородская область#Загс#Свадьбы#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова
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