В Белгородской области 685 пар отметили золотую и бриллиантовую свадьбы

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В 2023 году 595 супружеских пар в регионе отметили золотую свадьбу — 50-летие совместной жизни. Больше всего юбиляров было в Белгородском районе, Алексеевском и Яковлевском городских округах.
За тот же период 90 пар отметили 60 лет с момента регистрации брака — бриллиантовую свадьбу. Юбиляров чаще всего поздравляли в Белгородском районе, Алексеевском и Валуйском горокругах.
Ранее сообщалось, что в регионе с начала лета зарегистрировали 2086 браков. С июня в Белгородской области на брак решились девять женихов и три невесты старше 70 лет.