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В Белгородской области 685 пар отметили золотую и бриллиантовую свадьбы

9 августа 2023, 08:27
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области
Золотые и бриллиантовые свадьбы означают 50 и 60 лет совместной жизни. Где чаще всего поздравляли семейных юбиляров в этом году, рассказала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

В 2023 году 595 супружеских пар в регионе отметили золотую свадьбу — 50-летие совместной жизни. Больше всего юбиляров было в Белгородском районе, Алексеевском и Яковлевском городских округах.

За тот же период 90 пар отметили 60 лет с момента регистрации брака — бриллиантовую свадьбу. Юбиляров чаще всего поздравляли в Белгородском районе, Алексеевском и Валуйском горокругах.

Ранее сообщалось, что в регионе с начала лета зарегистрировали 2086 браков. С июня в Белгородской области на брак решились девять женихов и три невесты старше 70 лет.

"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области
"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области
"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области
"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области
"Золотые" и "бриллиантовые" юбиляры в Белгородской области
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
В каком возрасте белгородцы чаще решаются на брак?
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#Таисия Некрасова#Татьяна слюсаренко#Белгородская область#Общество#Брак#Золотая свадьба#Бриллиантовая свадьба#Загс#Юбилей
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