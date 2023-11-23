Белгородцы отметили красивую дату свадьбами

В Белгородской области в зеркальную дату брак заключили 65 пар

Чем ближе к зиме, тем свадеб в красивую дату становится меньше. Так, 23.11.23 браки зарегистрировали 65 пар, сообщили в региональном правительстве. Тем временем до конца года осталось только две красивые даты.