Белгородцы отметили красивую дату свадьбами

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В зеркальную дату — 23.11.23 — свадьбы в Белгородской области сыграли 65 пар. Больше всего церемоний было в Белгороде (24), Старооскольском горокруге (8), Белгородском районе (6).
В сравнении с предыдущей зеркальной датой церемоний стало меньше. Так, 11.11.23 свадьбы сыграли 80 пар. А 23.09.23 брак зарегистрировали 158 пар.
Тем временем до конца года осталось только две красивые даты — 12.12.2023 и 23.12.2023.