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Свадьба

Белгородцы отметили красивую дату свадьбами

23 ноября 2023, 15:44
Фото: Midjourney
Свадьба

В Белгородской области в зеркальную дату брак заключили 65 пар

Чем ближе к зиме, тем свадеб в красивую дату становится меньше. Так, 23.11.23 браки зарегистрировали 65 пар, сообщили в региональном правительстве. Тем временем до конца года осталось только две красивые даты.

В зеркальную дату — 23.11.23 — свадьбы в Белгородской области сыграли 65 пар. Больше всего церемоний было в Белгороде (24), Старооскольском горокруге (8), Белгородском районе (6).

В сравнении с предыдущей зеркальной датой церемоний стало меньше. Так, 11.11.23 свадьбы сыграли 80 пар. А 23.09.23 брак зарегистрировали 158 пар.

Тем временем до конца года осталось только две красивые даты — 12.12.2023 и 23.12.2023.

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#Белгородская область#Брак#Свадьба#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Красивая дата
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