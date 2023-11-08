Чингис и Норбу из Тывы выбрали местом для свадьбы Валуйский горокруг

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В ЗАГСе Валуйского округа участник специальной военной операции Чингис заключил брак со своей невестой Норбу. Прибыла пара из села в Республике Тыва — это в нескольких тысячах километров от Белгородской области.
Свадебная церемония пары состоялась сегодня, 8 ноября.
Напомним, что это не первый случай, когда участники СВО заключают браки в Белгородской области. Так, в апреле 2022 года в Белгородском районе поженились военнослужащий и его девушка, прибывшие из Бурятии.
В том же месяца брак заключила и пара из Хабаровска: девушка приехала к своему жениху, проходящему службу в рядах ВСР, с Дальнего Востока.