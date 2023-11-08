Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Свадьба

Чингис и Норбу из Тывы выбрали местом для свадьбы Валуйский горокруг

8 ноября 2023, 12:26
Фото: Midjourney
Свадьба

Участник СВО из Тывы сыграл свадьбу в Белгородской области

Мужчина и женщина официально стали мужем и женой 8 ноября. Пара заключила брак в белгородском приграничье, сообщила руководитель регионального ведомства Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
СВО

В ЗАГСе Валуйского округа участник специальной военной операции Чингис заключил брак со своей невестой Норбу. Прибыла пара из села в Республике Тыва — это в нескольких тысячах километров от Белгородской области.

Свадебная церемония пары состоялась сегодня, 8 ноября.

Напомним, что это не первый случай, когда участники СВО заключают браки в Белгородской области. Так, в апреле 2022 года в Белгородском районе поженились военнослужащий и его девушка, прибывшие из Бурятии.

В том же месяца брак заключила и пара из Хабаровска: девушка приехала к своему жениху, проходящему службу в рядах ВСР, с Дальнего Востока.

Пара из Республики ТываПара из Республики Тыва
Пара из Республики Тыва
Фото: личная страница Татьяны Слюсаренко
Белгородский ЗАГС назвал шесть красивых дат для свадеб в этом году
Узнать подробнее
Читайте также:
В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют бракиБелгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имениНа масленичной неделе белгородский ЗАГС поженил три пары за 60
#Белгородская область#Брак#Загс#Свадьба#Белгород#Валуйский горокруг#Татьяна слюсаренко#Тыва#СВО#Александра Склярова
Подпишитесь
Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
Сегодня, 11:06
Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:06
Эксклюзив. «Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова
Сегодня, 06:30
Утро для белгородцев началось с красной радуги: необычное явление попало на фото
Сегодня, 08:05
Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД
Сегодня, 12:42
Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School
Сегодня, 11:40