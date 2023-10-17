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Кадр из выпуска реалити-шоу "Четыре свадьбы"

Соседи белгородцев поборолись за победу в шоу «Четыре свадьбы»

17 октября 2023, 13:52
Фото: "Курские известия"
Кадр из выпуска реалити-шоу "Четыре свадьбы"

Участниками «Четырёх свадеб» стали две пары из Курска

Новый выпуск покажут на телеканале «Пятница!» уже 17 октября. Бюджет свадьбы одной пары составил 700 тыс. рублей, другой — 400 тыс. рублей. Церемонии будут отличаться: одна пройдёт в стиле «Голливуд», а на второй выступят баянист и цыганский ансамбль. Об этом сообщили «Курские известия».

В предстоящем выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» появятся сразу две пары из Курска. Им предстоит побороться за звание лучшей свадьбы и денежный приз. Каждая участница шоу будет оценивать своих соперниц, их свадебные платья, банкетные меню и оформления залов.

Первой парой, принявшей участие в шоу, стали 19-летняя Анастасия и 19-летний Эдуард. Девушка работает репетитором по английскому и русскому языку, а её жених совмещает учёбу с работой программиста. Жених и невеста познакомилась друг с другом на вечеринке друзей, после чего решили связать свою жизнь друг с другом. Их свадьба пройдёт в русско-купеческом стиле, а для гостей выступят баянист и цыганский ансамбль. Бюджет свадьбы составил 700 тыс. рублей.

Вторая пара — 22-летняя Мария и 28-летний Евгений. Они познакомились в социальных сетях. Жительница Курска владеет агентством по организации мероприятий, а её жених работает в суде. Свадьбу за 400 тыс. рублей куряне организовали в стиле «Голливуд». Гостей ждёт особенный танец молодожёнов.

Новый выпуск с жителями Курска покажут по телеканалу «Пятница!» уже сегодня, 17 октября, в 19:00.

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