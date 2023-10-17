Соседи белгородцев поборолись за победу в шоу «Четыре свадьбы»

Первой парой, принявшей участие в шоу, стали 19-летняя Анастасия и 19-летний Эдуард. Девушка работает репетитором по английскому и русскому языку, а её жених совмещает учёбу с работой программиста. Жених и невеста познакомилась друг с другом на вечеринке друзей, после чего решили связать свою жизнь друг с другом. Их свадьба пройдёт в русско-купеческом стиле, а для гостей выступят баянист и цыганский ансамбль. Бюджет свадьбы составил 700 тыс. рублей.