Соседи белгородцев поборолись за победу в шоу «Четыре свадьбы»

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В предстоящем выпуске реалити-шоу «Четыре свадьбы» появятся сразу две пары из Курска. Им предстоит побороться за звание лучшей свадьбы и денежный приз. Каждая участница шоу будет оценивать своих соперниц, их свадебные платья, банкетные меню и оформления залов.
Первой парой, принявшей участие в шоу, стали 19-летняя Анастасия и 19-летний Эдуард. Девушка работает репетитором по английскому и русскому языку, а её жених совмещает учёбу с работой программиста. Жених и невеста познакомилась друг с другом на вечеринке друзей, после чего решили связать свою жизнь друг с другом. Их свадьба пройдёт в русско-купеческом стиле, а для гостей выступят баянист и цыганский ансамбль. Бюджет свадьбы составил 700 тыс. рублей.
Вторая пара — 22-летняя Мария и 28-летний Евгений. Они познакомились в социальных сетях. Жительница Курска владеет агентством по организации мероприятий, а её жених работает в суде. Свадьбу за 400 тыс. рублей куряне организовали в стиле «Голливуд». Гостей ждёт особенный танец молодожёнов.
Новый выпуск с жителями Курска покажут по телеканалу «Пятница!» уже сегодня, 17 октября, в 19:00.