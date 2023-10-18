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За год с 50-летием совместной жизни поздравили 816 супругов Белгородской области

Золотая и бриллиантовые свадьбы: сколько белгородцев в этом году отметили юбилеи?

18 октября 2023, 15:41
Фото: 1MI

За год с 50-летием совместной жизни поздравили 816 супругов Белгородской области

Всего за девять месяцев 2023 года юбилеи отметили 940 супружеских пар. Из них 124 пары прожили вместе 60 лет. Подробности рассказала глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

За этот год 940 пожилых пар отметили юбилеи совместной жизни. Для этого органы ЗАГС провели для супружеских пар торжественные мероприятия. Всего в регионе поздравили 816 пар с 50-летием совместной жизни и 124 пары с 60-летием.

Чаще всего юбилеи отмечали супруги из Белгорода, Белгородского района, Алексеевского и Старооскольского округов.

Отметим, что за три осенних месяца свадьбы сыграли 96 женихов от 50 до 59 лет и 54 белгородца в возрасте 60-70 лет. Не отстали и невесты: за осень браки заключили 85 невест в возрасте 50-59 лет и 32 женщины от 60 до 70 лет. Всего за осень белгородцы создали 1616 новых семей.

Напомним, что недавно семья из хутора Сторожевое-Первое Прохоровского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года». Николай и Валентина Божковы прожили вместе 60 лет.

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