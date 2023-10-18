Золотая и бриллиантовые свадьбы: сколько белгородцев в этом году отметили юбилеи?

Отметим, что за три осенних месяца свадьбы сыграли 96 женихов от 50 до 59 лет и 54 белгородца в возрасте 60-70 лет. Не отстали и невесты: за осень браки заключили 85 невест в возрасте 50-59 лет и 32 женщины от 60 до 70 лет. Всего за осень белгородцы создали 1616 новых семей.