Золотая и бриллиантовые свадьбы: сколько белгородцев в этом году отметили юбилеи?

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
За этот год 940 пожилых пар отметили юбилеи совместной жизни. Для этого органы ЗАГС провели для супружеских пар торжественные мероприятия. Всего в регионе поздравили 816 пар с 50-летием совместной жизни и 124 пары с 60-летием.
Чаще всего юбилеи отмечали супруги из Белгорода, Белгородского района, Алексеевского и Старооскольского округов.
Отметим, что за три осенних месяца свадьбы сыграли 96 женихов от 50 до 59 лет и 54 белгородца в возрасте 60-70 лет. Не отстали и невесты: за осень браки заключили 85 невест в возрасте 50-59 лет и 32 женщины от 60 до 70 лет. Всего за осень белгородцы создали 1616 новых семей.
Напомним, что недавно семья из хутора Сторожевое-Первое Прохоровского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года». Николай и Валентина Божковы прожили вместе 60 лет.