«Золотая семья»: пенсионеры из Белгородской области стали призёрами конкурса в РФ

Супружеская пара из Прохоровского района прожила в родовой усадьбе в хуторе Сторожевое-Первое. Ранее Николай Божков обучал студентов высшей математике в Алжире, а его жена работала на комбинате стройматериалов в Белгороде. У семьи есть собственная пасека. Вскоре белгородцы будут отмечать бриллиантовую свадьбу — 60 прожитых вместе лет.