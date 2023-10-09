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Семья Божковых

«Золотая семья»: пенсионеры из Белгородской области стали призёрами конкурса в РФ

9 октября 2023, 07:56
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Семья Божковых

Белгородцы вошли в число призёров конкурса «Семья года»

В числе лучших оказались 85 семей. Среди них — пара из Прохоровского района: супруги провели вместе почти 60 лет. О победителях конкурса «Семья года» рассказали в пресс-службе правительства области.

На участие во всероссийском конкурсе «Семья года» подали заявки более 380 семей из 86 регионов России. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций». Стали известны победители, в числе которых оказались участники из Белгородской области.

Николай и Валентина Божковы из хутора Сторожевое-Первое Прохоровского района лидировали в номинации «Золотая семья». В этой категории участвовали супружеские пары, прожившие вместе не менее 30 лет.

Супружеская пара из Прохоровского района прожила в родовой усадьбе в хуторе Сторожевое-Первое. Ранее Николай Божков обучал студентов высшей математике в Алжире, а его жена работала на комбинате стройматериалов в Белгороде. У семьи есть собственная пасека. Вскоре белгородцы будут отмечать бриллиантовую свадьбу — 60 прожитых вместе лет.

Всего в конкурсе выбрали 85 семей — победителей в различных номинациях.

Семья БожковыхСемья Божковых
Семья БожковыхСемья Божковых
Семья БожковыхСемья Божковых
Семья БожковыхСемья Божковых
Семья БожковыхСемья Божковых
Семья Божковых
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
В многодетной семье в Белгородской области появился на свет 15-й ребёнок
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