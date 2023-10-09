«Золотая семья»: пенсионеры из Белгородской области стали призёрами конкурса в РФ

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
На участие во всероссийском конкурсе «Семья года» подали заявки более 380 семей из 86 регионов России. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций». Стали известны победители, в числе которых оказались участники из Белгородской области.
Николай и Валентина Божковы из хутора Сторожевое-Первое Прохоровского района лидировали в номинации «Золотая семья». В этой категории участвовали супружеские пары, прожившие вместе не менее 30 лет.
Супружеская пара из Прохоровского района прожила в родовой усадьбе в хуторе Сторожевое-Первое. Ранее Николай Божков обучал студентов высшей математике в Алжире, а его жена работала на комбинате стройматериалов в Белгороде. У семьи есть собственная пасека. Вскоре белгородцы будут отмечать бриллиантовую свадьбу — 60 прожитых вместе лет.
Всего в конкурсе выбрали 85 семей — победителей в различных номинациях.