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С продавца Mercedes с браком решили не взыскивать неустойку в пользу белгородца

Белгородец почти получил 22 млн за Mercedes с браком, но суд решил иначе

19 сентября 2023, 08:53
Фото: 1MI

С продавца Mercedes с браком решили не взыскивать неустойку в пользу белгородца

Суд отказал во взыскании неустойки с продавца автомобиля, не устранившего недостаток товара в 45-дневный срок. Речь о повреждённой обивке водительского сиденья. Машину житель региона купил ещё в 2020 году. Подробности сообщает Белгородский областной суд.
Сюжет
Суд

Суд отказал белгородцу во взыскании неустойки с продавца автомобиля Mercedes-Benz, не устранившего недостаток товара в 45-дневный срок. Речь о повреждённой обивке водительского сиденья. В областном суде уточнили, что обивку не поменяли из-за введённых в отношении РФ санкций.

Белгородец купил авто в 2020 году в автосалоне. Только в сентябре 2022 года мужчина обратился к продавцу и потребовал устранить недостатки. Покупатель обратился в суд, сославшись на неисполнение продавцом требований по устранению брака. Житель региона в суде потребовал расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ответчика стоимость автомобиля, неустойку за нарушение срока гарантийного ремонта, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

По решению Октябрьского районного суда договор купли-продажи был расторгнут. В пользу истца взыскали почти 22 млн рублей, притом что сама машина стоила 4,7 млн. Ссылался суд как раз на то, что недостаток не устранили в течение 45 дней. При этом продавец требования потребителя не признавал и предлагал отремонтировать повреждения безвозмездно.

Дело дошло до областного суда — истцу в итоге отказали. Дело в том, что нарушение срока поставки обивки было связано с введением санкций. Таким образом, обстоятельства свидетельствуют о наличии непреодолимой силы, и вины ответчика в ситуации нет. Более того, продавец доставил обивку в январе 2023 года, несмотря на трудности.

За покупку Mercedes с браком белгородцу вернут почти 22 млн рублей
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