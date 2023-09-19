Белгородец почти получил 22 млн за Mercedes с браком, но суд решил иначе

По решению Октябрьского районного суда договор купли-продажи был расторгнут. В пользу истца взыскали почти 22 млн рублей, притом что сама машина стоила 4,7 млн. Ссылался суд как раз на то, что недостаток не устранили в течение 45 дней. При этом продавец требования потребителя не признавал и предлагал отремонтировать повреждения безвозмездно.