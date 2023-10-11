Названы популярные места в Белгородской области для выездной регистрации брака

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Летом белгородцы регистрировали браки в нескольких необычных местах. Самым популярным среди молодожёнов стал «Памятник старины „Вестовой колокол“» в Короче. Там зарегистрировали 19 браков. Чуть меньшей популярностью пользовалась филармония в Белгороде — её для выездной регистрации выбрали 15 пар.
Но и это ещё не всё. Остальные белгородцы предпочли оформление брака провести в парке «Русский лес» в Майском, в Доме-музее Ковалевского в Ютановке, в парке «Молодёжный» в Короче, в крепости «Яблонов», в парке семьи в Новом Осколе, на набережной в Береговом, на площадке у памятника в Холках, в парке Маршалково.
В некоторых местах продолжают проводить выездные регистрации брака. Сыграть свадьбу осенью и зимой можно:
Ранее Татьяна Слюсаренко рассказывала о наиболее любимых площадках белгородцев, которые те чаще выбирают для выездных регистраций. Среди них были набережная Везёлки, ботанический сад и музей народной культуры в Белгороде.