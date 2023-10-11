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Published Сегодня, 09:36

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Колокол

Названы популярные места в Белгородской области для выездной регистрации брака

11 октября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Колокол

Белгородцы летом предпочитали играть свадьбы у вестового колокола

За три летних месяца часть белгородцев выбирала выездную регистрацию брака: в парках, музеях, на набережной. О необычных местах для свадеб рассказала глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

Летом белгородцы регистрировали браки в нескольких необычных местах. Самым популярным среди молодожёнов стал «Памятник старины „Вестовой колокол“» в Короче. Там зарегистрировали 19 браков. Чуть меньшей популярностью пользовалась филармония в Белгороде — её для выездной регистрации выбрали 15 пар.

Но и это ещё не всё. Остальные белгородцы предпочли оформление брака провести в парке «Русский лес» в Майском, в Доме-музее Ковалевского в Ютановке, в парке «Молодёжный» в Короче, в крепости «Яблонов», в парке семьи в Новом Осколе, на набережной в Береговом, на площадке у памятника в Холках, в парке Маршалково.

В некоторых местах продолжают проводить выездные регистрации брака. Сыграть свадьбу осенью и зимой можно:

  • в усадебном доме Ковалевского Евграфа Петровича в селе Ютановка Волоконовского района;
  • в мемориально-культурном комплексе В. Ф. Раевского в селе Богословка Губкинского района;
  • в парке «Молодёжный» в Короче;
  • в городе-крепости «Яблонов» в Корочанском районе;
  • в парке семьи в Новом Осколе;
  • на площади Славы в Прохоровке;
  • в культурно-историческом центре имени Князей Юсуповых в Ракитном;
  • на площадке памятника князю Святославу на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Чернянском районе;
  • в парке роз и в урочище Маршалково в Строителе.

Ранее Татьяна Слюсаренко рассказывала о наиболее любимых площадках белгородцев, которые те чаще выбирают для выездных регистраций. Среди них были набережная Везёлки, ботанический сад и музей народной культуры в Белгороде.

В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют браки
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#Белгородская область#Браки#Свадьба#Белгород#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова#Выездная регистрация
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