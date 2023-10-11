Названы популярные места в Белгородской области для выездной регистрации брака

Но и это ещё не всё. Остальные белгородцы предпочли оформление брака провести в парке «Русский лес» в Майском, в Доме-музее Ковалевского в Ютановке, в парке «Молодёжный» в Короче, в крепости «Яблонов», в парке семьи в Новом Осколе, на набережной в Береговом, на площадке у памятника в Холках, в парке Маршалково.