В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют браки

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Названы места для выездной регистрации брака в Белгородской области. Такие площадки есть в большинстве районов региона. В Белгороде это набережная Везёлки, ботанический сад и музей народной культуры.
Недавно в регионе открылась новая площадка. По словам главы управления ЗАГС Татьяны Слюсаренко, в Короче таким местом стал парк «Молодёжный» на обновлённом «Острове влюблённых». Также в городе есть вестовой колокол. В Корочанском районе выездную регистрацию брака можно организовать и в городе-крепости «Яблонов».
В Белгородском районе среди таких мест можно выбрать дуб Хмельницкого в Дубовом или парк «Русский лес» в Майском. В Строителе выездную регистрацию брака готовы провести в парке Маршалково или парке роз. Церемонии также готовы провести в усадьбах, у ветряной мельницы.
Больше всего мест для заключения брака оказалось в Прохоровском районе. В нескольких муниципалитетах таких мест по какой-то причине нет. Это относится к Ровеньскому, Красногвардейскому, Борисовскому и Ивнянскому районам, Шебекинскому, Старооскольскому и Грайовороскому горокругам.