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Свадьба

В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют браки

6 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Свадьба

Белгородский ЗАГС показал карту выездных регистраций брака

Площадки для выездных регистраций есть во многих муниципалитетах региона. В Белгороде это набережная Везёлки, ботанический сад и музей народной культуры. Карту опубликовала глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Названы места для выездной регистрации брака в Белгородской области. Такие площадки есть в большинстве районов региона. В Белгороде это набережная Везёлки, ботанический сад и музей народной культуры.

Недавно в регионе открылась новая площадка. По словам главы управления ЗАГС Татьяны Слюсаренко, в Короче таким местом стал парк «Молодёжный» на обновлённом «Острове влюблённых». Также в городе есть вестовой колокол. В Корочанском районе выездную регистрацию брака можно организовать и в городе-крепости «Яблонов».

В Белгородском районе среди таких мест можно выбрать дуб Хмельницкого в Дубовом или парк «Русский лес» в Майском. В Строителе выездную регистрацию брака готовы провести в парке Маршалково или парке роз. Церемонии также готовы провести в усадьбах, у ветряной мельницы.

Больше всего мест для заключения брака оказалось в Прохоровском районе. В нескольких муниципалитетах таких мест по какой-то причине нет. Это относится к Ровеньскому, Красногвардейскому, Борисовскому и Ивнянскому районам, Шебекинскому, Старооскольскому и Грайовороскому горокругам.

Карта выездных регистраций в Белгородской областиКарта выездных регистраций в Белгородской области
Карта выездных регистраций в Белгородской области
Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
В каком возрасте белгородцы чаще решаются на брак?
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#Общество#Белгородская область#Брак#Загс#Свадьба#Наталья Корявых#Татьяна слюсаренко
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