В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют браки

Недавно в регионе открылась новая площадка. По словам главы управления ЗАГС Татьяны Слюсаренко, в Короче таким местом стал парк «Молодёжный» на обновлённом «Острове влюблённых». Также в городе есть вестовой колокол. В Корочанском районе выездную регистрацию брака можно организовать и в городе-крепости «Яблонов».