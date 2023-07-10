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Спасибо Толику. Белгородцы отметили золотую свадьбу в День семьи, любви и верности

10 июля 2023, 07:14
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru
золотая свадьба в День семьи, любви и верности
8 июля — День семьи, любви и верности. Праздник в России приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник в России указом Президента от 28 июня 2022 года.

В этот день в Майском дворце культуры решили провести чествование юбиляров. Несколько десятков семейных пар отметили серебряные, жемчужные, коралловые, рубиновые и золотые свадьбы. За это их наградили благодарностями и подарками. Также состоялась концертная программа с музыкальными номерами.

Историей возникновения праздника поделился приглашенный служитель церкви. Кроме того, на основе жизни Петра и Февронии он выделил важные моменты для построения крепкой любви:

  • Понимание того, что нет ничего значимее, чем семья
  • Верность друг другу
  • «Терпение и труд всё перетрут»
  • Необходимость прислушиваться к своему сердцу

Каждая из семейных пар с многолетними отношениями сталкивалась со своими трудностями. У всех своя история любви. Так, например, семья Калашниковых заключила брак в 1973 году. В 2023 они празднуют 50-летие — золотую свадьбу.

— Мы вместе из Томаровки. Учились в одной школе, только она помладше. По одной улице ходили, но знакомы лет до двадцати не были. Первая наша встреча произошла благодаря другу Толику. Я пошёл вместе с ним на танцы, где было много девчонок, в том числе Елена. Однако отношения завязались в другой момент, — рассказывает Александр.

— Он работал учителем, а я — операционной сестрой. Так получилось, что укрепилось наше общение уже в селе Весёлая Лопань. И на всю оставшуюся жизнь, — добавляет Елена.

В чём секрет долгой семейной жизни

— Я всегда удивляюсь современному институту семьи. Прочитал в белгородской газете пару лет назад о том, что в области на тысячу браков — 600 разводов. В своём селе узнаю о недавней свадьбе, а потом слышу, что пара давно уже не вместе. На мой взгляд — дело в воспитании нового поколения. Всё не так традиционно и прочно, как раньше, — делится Александр.

— У нас внучка подрастает — всё в радужном свете видит. А ведь какое терпение жизненное, кокой труд и уважение нужно иметь к друг другу, чтобы построить семью, — обобщает Елена.

Что для вас любовь

— Вот идёт Саша до маршрутки — едет в Белгород из села, а я стою и смотрю в окно, сел ли он, место есть ли для него. Радуюсь семейному счастью, которое мы построили вместе.

— Для меня любовь — это то, что я не представляю жизнь без супруги. Есть, может, нехорошая фраза: останься один — жить не захочешь.

золотая свадьба в День семьи, любви и верностизолотая свадьба в День семьи, любви и верности
золотая свадьба в День семьи, любви и верностизолотая свадьба в День семьи, любви и верности
золотая свадьба в День семьи, любви и верностизолотая свадьба в День семьи, любви и верности
золотая свадьба в День семьи, любви и верностизолотая свадьба в День семьи, любви и верности
золотая свадьба в День семьи, любви и верностизолотая свадьба в День семьи, любви и верности
золотая свадьба в День семьи, любви и верности
Фото: Кирилл Филалеев / Bel.ru
181 пара в Белгородской области выбрала для свадьбы День семьи, любви и верности
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#Кирилл Филалеев#День семьи#Любви и верности#Золотые свадьбы#Праздник#Петр и феврония#История любви#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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