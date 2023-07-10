Спасибо Толику. Белгородцы отметили золотую свадьбу в День семьи, любви и верности

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В этот день в Майском дворце культуры решили провести чествование юбиляров. Несколько десятков семейных пар отметили серебряные, жемчужные, коралловые, рубиновые и золотые свадьбы. За это их наградили благодарностями и подарками. Также состоялась концертная программа с музыкальными номерами.
Историей возникновения праздника поделился приглашенный служитель церкви. Кроме того, на основе жизни Петра и Февронии он выделил важные моменты для построения крепкой любви:
Каждая из семейных пар с многолетними отношениями сталкивалась со своими трудностями. У всех своя история любви. Так, например, семья Калашниковых заключила брак в 1973 году. В 2023 они празднуют 50-летие — золотую свадьбу.
— Мы вместе из Томаровки. Учились в одной школе, только она помладше. По одной улице ходили, но знакомы лет до двадцати не были. Первая наша встреча произошла благодаря другу Толику. Я пошёл вместе с ним на танцы, где было много девчонок, в том числе Елена. Однако отношения завязались в другой момент, — рассказывает Александр.
— Он работал учителем, а я — операционной сестрой. Так получилось, что укрепилось наше общение уже в селе Весёлая Лопань. И на всю оставшуюся жизнь, — добавляет Елена.
В чём секрет долгой семейной жизни
— Я всегда удивляюсь современному институту семьи. Прочитал в белгородской газете пару лет назад о том, что в области на тысячу браков — 600 разводов. В своём селе узнаю о недавней свадьбе, а потом слышу, что пара давно уже не вместе. На мой взгляд — дело в воспитании нового поколения. Всё не так традиционно и прочно, как раньше, — делится Александр.
— У нас внучка подрастает — всё в радужном свете видит. А ведь какое терпение жизненное, кокой труд и уважение нужно иметь к друг другу, чтобы построить семью, — обобщает Елена.
Что для вас любовь
— Вот идёт Саша до маршрутки — едет в Белгород из села, а я стою и смотрю в окно, сел ли он, место есть ли для него. Радуюсь семейному счастью, которое мы построили вместе.
— Для меня любовь — это то, что я не представляю жизнь без супруги. Есть, может, нехорошая фраза: останься один — жить не захочешь.