Спасибо Толику. Белгородцы отметили золотую свадьбу в День семьи, любви и верности

— Я всегда удивляюсь современному институту семьи. Прочитал в белгородской газете пару лет назад о том, что в области на тысячу браков — 600 разводов. В своём селе узнаю о недавней свадьбе, а потом слышу, что пара давно уже не вместе. На мой взгляд — дело в воспитании нового поколения. Всё не так традиционно и прочно, как раньше, — делится Александр.