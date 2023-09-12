Законна ли платная регистрация брака в Дубовском ДК?

Напомним, в Белгородской области брак можно зарегистрировать не только в ЗАГСе, но и, например, в парке, у дуба в Дубовом, на набережной Везёлки, в музее и даже в ботаническом саду. Больше всего мест для заключения брака насчитывается в Прохоровском районе.