Законна ли платная регистрация брака в Дубовском ДК?

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Местная жительница поинтересовалась, почему в Дубовском ДК за регистрацию брака берут 5000 рублей, если услуга должна оказываться бесплатно, за исключением госпошлины. И насколько законны действия сотрудников культурного учреждения.
Анна Куташова ответила, что брак в Белгородской области, действительно, регистрируется бесплатно. Но если участники церемонии хотят провести её в особо торжественной обстановке с участием творческих коллективов, которые будут петь, шутить и плясать в процессе, то это уже расценивается как дополнительная услуга, за которую нужно платить отдельно.
Казённые государственные учреждения культуры имеют право вести внебюджетную деятельность, которая оговорена в уставе. Поэтому регистрировать брак с госпошлиной торжественно можно, но, если мы туда добавляем творческие коллективы, эта услуга является дополнительной платной услугой.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Напомним, в Белгородской области брак можно зарегистрировать не только в ЗАГСе, но и, например, в парке, у дуба в Дубовом, на набережной Везёлки, в музее и даже в ботаническом саду. Больше всего мест для заключения брака насчитывается в Прохоровском районе.