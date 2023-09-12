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Дом культуры под Белгородом берёт плату за регистрацию брака с песнями

Законна ли платная регистрация брака в Дубовском ДК?

12 сентября 2023, 18:21
Фото: 1MI

Дом культуры под Белгородом берёт плату за регистрацию брака с песнями

12 сентября глава Белгородского района Анна Куташова провела прямой эфир и рассказала о дополнительных услугах при регистрации брака, на которых зарабатывают Дома культуры региона.

Местная жительница поинтересовалась, почему в Дубовском ДК за регистрацию брака берут 5000 рублей, если услуга должна оказываться бесплатно, за исключением госпошлины. И насколько законны действия сотрудников культурного учреждения.

Анна Куташова ответила, что брак в Белгородской области, действительно, регистрируется бесплатно. Но если участники церемонии хотят провести её в особо торжественной обстановке с участием творческих коллективов, которые будут петь, шутить и плясать в процессе, то это уже расценивается как дополнительная услуга, за которую нужно платить отдельно.

Казённые государственные учреждения культуры имеют право вести внебюджетную деятельность, которая оговорена в уставе. Поэтому регистрировать брак с госпошлиной торжественно можно, но, если мы туда добавляем творческие коллективы, эта услуга является дополнительной платной услугой.
Анна Куташова, глава Белгородского района

Напомним, в Белгородской области брак можно зарегистрировать не только в ЗАГСе, но и, например, в парке, у дуба в Дубовом, на набережной Везёлки, в музее и даже в ботаническом саду. Больше всего мест для заключения брака насчитывается в Прохоровском районе.

В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют браки
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#Общество#Белгородский район#Дубовое#Регистрация брака#Свадьба#Белгород#Анна Куташова#Милена Фишер
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