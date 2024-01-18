Мальчиков родилось больше, а родители стали взрослее: ЗАГС — о рождаемости в регионе

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
За первую половину января 2024 года в регионе зарегистрировали рождение 380 детей. По данным управления ЗАГС Белгородской области, мальчиков родилось больше, чем девочек — 195 и 185 соответственно.
Отметим, что в начале первого месяца нового года родителями чаще всего становились женщины в возрасте 30-34 лет и мужчины 35-39 лет.
Напомним, что в новогоднюю ночь на свет появились восемь детей. Семь детей родились в областном центре, ещё один — в Старом Осколе. В этот день появились на свет семь мальчиков и одна девочка.