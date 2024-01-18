Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Роддом

Мальчиков родилось больше, а родители стали взрослее: ЗАГС — о рождаемости в регионе

18 января 2024, 14:23
Фото: 1MI
Роддом

С начала года в Белгородской области родились 380 детей

В этот период рожали в основном женщины 30-34 лет. Большинство появившихся на свет младенцев — мальчики. Об этом сообщили в ЗАГСе Белгородской области.

За первую половину января 2024 года в регионе зарегистрировали рождение 380 детей. По данным управления ЗАГС Белгородской области, мальчиков родилось больше, чем девочек — 195 и 185 соответственно.

Отметим, что в начале первого месяца нового года родителями чаще всего становились женщины в возрасте 30-34 лет и мужчины 35-39 лет.

Напомним, что в новогоднюю ночь на свет появились восемь детей. Семь детей родились в областном центре, ещё один — в Старом Осколе. В этот день появились на свет семь мальчиков и одна девочка.

В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей
Узнать подробнее
Читайте также:
В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детейСофия, Мария и Варвара: как белгородцы называли девочек в 2023 годуКак белгородцы чаще всего называли новорождённых мальчиков в 2023 году?
#Общество#Белгородская область#Рождение#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Рождение ребёнка
Подпишитесь
«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО
Сегодня, 14:05
Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?
Сегодня, 14:38
«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват
Сегодня, 07:16
Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
Сегодня, 10:46
19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:38
ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении
Сегодня, 15:04