Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По словам губернатора, в новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей. Это семь мальчиков и одна девочка.
Семь детей родились в Белгороде (шесть мальчиков и девочка). Ещё один малыш появился на свет в Старом Осколе.
Глава региона отметил, что дети и их мамы полностью здоровы и чувствуют себя хорошо. Все будут дома уже к рождественским праздникам.
Пусть детки растут здоровыми и счастливыми! И мирного неба нам всем! Ещё раз с новогодними праздниками!
Вячеслав Гладков
Напомним, всего с января 2023 года в областном центре родилось 2760 детей. Большинство из них — это мальчики. Чаще всего родители называли их Александрами или Артёмами.
Что касается девочек, самым популярным именем стала София. Кроме этого, белгородцы называли своих дочек необычными именами: Ясна, Луна и Радость.