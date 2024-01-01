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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей

В новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей

1 января 2024, 10:05
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Семь детей родились в Белгороде. Ещё один мальчик появился на свет в Старом Осколе.
Сюжет
Дети

По словам губернатора, в новогоднюю ночь в Белгородской области на свет появились восемь детей. Это семь мальчиков и одна девочка.

Семь детей родились в Белгороде (шесть мальчиков и девочка). Ещё один малыш появился на свет в Старом Осколе.

Глава региона отметил, что дети и их мамы полностью здоровы и чувствуют себя хорошо. Все будут дома уже к рождественским праздникам.

Пусть детки растут здоровыми и счастливыми! И мирного неба нам всем! Ещё раз с новогодними праздниками!
Вячеслав Гладков

Напомним, всего с января 2023 года в областном центре родилось 2760 детей. Большинство из них — это мальчики. Чаще всего родители называли их Александрами или Артёмами.

Что касается девочек, самым популярным именем стала София. Кроме этого, белгородцы называли своих дочек необычными именами: Ясна, Луна и Радость.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Здоровье#Дети#Рождение#Праздники#Белгород#Кристина Семенчук
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