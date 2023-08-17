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ЗАГС назвал редкие и популярные имена новорождённых белгородцев

Милада, Спартак и Дамиан: какие необычные имена белгородцы дают своим детям

17 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI

ЗАГС назвал редкие и популярные имена новорождённых белгородцев

В управлении ЗАГС рассказали, какие редкие имена в 2023 году жители региона дают своим детям. Названы также имена, которые белгородцы чаще всего давали новорождённым.
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Дети

Белгородцы продолжают давать своим детям редкие и необычные имена. В 2023 году в белгородских семьях родились Анисим, Аристарх, Ахиллес, Велимир, Визир, Дамиан, Енисей, Ермак, Исмаил, Саак, Стефан, Спартак, Эмилиан, Ядмир.

Родители девочек тоже называли дочек редкими именами. Так, в регионе в этом году появились на свет Алексия, Аполлинария, Арнелла, Гликерия, Камелия, Корнелия, Мадонна, Милада, Милета, Радомира, Соломия.

Тем не менее большинство родителей давали детям более привычные имена. Среди мальчиков самым популярным именем стало Иван — 152 ребёнка назвали именно так. В числе наиболее часто встречающихся имён также Матвей, Дмитрий, Максим, Кирилл, Тимофей и Роман.

Девочек чаще всего называли именем Варвара — 130 новорождённых. Ещё популярными именами остаются Виктория, Полина, Ева, Алиса, Дарья и Милана.

Марьям, Ясмина, Жамиль: белгородцы продолжают выбирать оригинальные имена для детей
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