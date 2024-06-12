«Многомиллиардная корпорация» не может установить бетонные укрытия на пляже?

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка с жалобой на укрытия, которые установили на пляже «Лазурный». Женщина говорит, что на пляже сделали укрытие из мешков с песком.
Читательница возмущается, что «многомиллиардная корпорация» не может позволить установить несколько бетонных укрытий. Вход на пляж «Лазурный» платный.
«Поднимите тему, пожалуйста, с пляжем „Лазурный“. Хотелось бы хоть немного отдохнуть этим летом, понятно, что обстановка сложная и т. д., но то, что там сделали с укрытиями, это просто издевательство какое-то. Многомиллиардная корпорация не может обеспечить несколько нормальных бетонных укрытий на территории пляжа, вход на который стоит, прямо скажем, не дёшево. Просто нет слов!» — написала читательница Бел.Ру.
В мае в сообществе пляжа «ВКонтакте» появилась новость, что укрытия на территории общественного пространства установлены в соответствии с пособием Методического центра ГОЧС Белгородской области.
Напомним, что пляж «Лазурный» является частью компании «Белгородский аквапарк», которая принадлежит «Мастерфест», где совладельцами выступают Владимир Зотов (77,5%) и Лариса Ковалёва.