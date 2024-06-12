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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный»

«Многомиллиардная корпорация» не может установить бетонные укрытия на пляже?

12 июня 2024, 11:27
Фото: ВКонтакте «Аквапарк „Лазурный“»

Белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный»

На пляже «Лазурный» установили укрытия из мешков с песком. Белгородцев такие защитные сооружения не устроили. Согласно данным в сообществе пляжа, укрытия сделаны по рекомендациям ГОЧС Белгородской области.

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка с жалобой на укрытия, которые установили на пляже «Лазурный». Женщина говорит, что на пляже сделали укрытие из мешков с песком.

Читательница возмущается, что «многомиллиардная корпорация» не может позволить установить несколько бетонных укрытий. Вход на пляж «Лазурный» платный.

«Поднимите тему, пожалуйста, с пляжем „Лазурный“. Хотелось бы хоть немного отдохнуть этим летом, понятно, что обстановка сложная и т. д., но то, что там сделали с укрытиями, это просто издевательство какое-то. Многомиллиардная корпорация не может обеспечить несколько нормальных бетонных укрытий на территории пляжа, вход на который стоит, прямо скажем, не дёшево. Просто нет слов!» — написала читательница Бел.Ру.

В мае в сообществе пляжа «ВКонтакте» появилась новость, что укрытия на территории общественного пространства установлены в соответствии с пособием Методического центра ГОЧС Белгородской области.

Напомним, что пляж «Лазурный» является частью компании «Белгородский аквапарк», которая принадлежит «Мастерфест», где совладельцами выступают Владимир Зотов (77,5%) и Лариса Ковалёва.

Фото: ВКонтакте "Аквапарк «Лазурный»"
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Пляж#Новости Белгорода#Эксклюзив#Лазурный#Владимир зотов#Белгород#Лариса Ковалёва#Мастерфест#Мешки с песком
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