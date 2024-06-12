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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Белгородский детский оркестр выступил в День России на Красной площади

Белгородцев поздравили с Днём России на Красной площади

12 июня 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский детский оркестр выступил в День России на Красной площади

Видео с музыкальным поздравлением от белгородского детского оркестра опубликовал Валентин Демидов.
Сюжет
Дети

Белгородцев поздравили с Днём России на Красной площади в Москве. Музыкальное поздравление исполнил белгородский детский оркестр «Фанфары Белогорья».

Коллектив участвует во Всероссийском молодёжном фестивале духовых оркестров «С тобой, страна!». Выступать они будут на нескольких площадках, но основной станет главная площадь страны.

Мероприятие посетили 700 юных музыкантов из восьми регионов страны, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Юные белгородцы исполнили вступление к гимну России и прокричали: «Белгород, с Днём России. Ура, ура, ура!»

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