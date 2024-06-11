bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Дождь

Погода не даст белгородцам провести выходной в День России на природе

11 июня 2024, 12:28
Фото: 1MI
Дождь

Град, дожди и грозы надвигаются на Белгородскую область

В праздничный день в регионе будет царить непогода, если верить прогнозу МЧС. При грозах порывы ветра достигнут 20 м/с. В отдельных районах ожидается град.
Сюжет
Погода

В Белгородской области в среду, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от +17 °С до +22 °С. Ветер южной четверти 7-12 м/с.

Днём возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозой и градом. Будет жарко — от +28 °С до +33 °С. При грозах порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

В Белгороде среда будет дождливой. По прогнозу Гидрометцентра, ночью осадки пройдут при +20 °С. Днём дождь усилится, пройдёт он при +29 °С.

Напомним, что 12 июня — выходной день. Рабочая неделя продолжится с четверга.

Непогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно о новых последствиях непогоды в Белгородской областиВиновата непогода: стало известно, что случилось с деревьями в белгородском парке
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Погода#Непогода#Град#Гроза#Дождь#Новости Белгорода#День россии#Прогноз погоды#Выходной#Белгород
Подпишитесь
Дроны атаковали с/х предприятия под Белгородом: сообщается о взрыве и эвакуации
Сегодня, 13:14
«Всё ржавое, в плесени»: юных белгородцев привезли в ростовский лагерь, но не в тот
Сегодня, 09:16
Мишка с флагом Нидерландов пропал с двери общежития под Белгородом после скандала
Сегодня, 11:53
Гомосексуальность или выражение? Почему мальчики одеваются как девочки, и наоборот
Сегодня, 12:25
Поехала ли Щорса: транспортную реформу в Белгороде свернули на полпути?
Сегодня, 12:59
Какие пляжи в Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора?
Сегодня, 12:40
"