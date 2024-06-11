Погода не даст белгородцам провести выходной в День России на природе

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Белгородской области в среду, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от +17 °С до +22 °С. Ветер южной четверти 7-12 м/с.
Днём возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозой и градом. Будет жарко — от +28 °С до +33 °С. При грозах порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.
В Белгороде среда будет дождливой. По прогнозу Гидрометцентра, ночью осадки пройдут при +20 °С. Днём дождь усилится, пройдёт он при +29 °С.
Напомним, что 12 июня — выходной день. Рабочая неделя продолжится с четверга.