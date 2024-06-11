Газманов, Гагарина и Niletto выступят в День России на «Газпром-Арене»

12 июня в Санкт-Петербурге пройдёт празднование Дня России. В праздничный день на территории у «Газпром-Арены» состоится деловая, культурная и спортивная программы. Участниками мероприятия станут ведущие специалисты в области науки, искусства и бизнеса, а также известные спортсмены и артисты российской эстрады. Кроме того, мероприятие посетят резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди».