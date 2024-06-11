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Газманов, Гагарина и Niletto выступят в День России на «Газпром-Арене»

Газманов, Гагарина и Niletto выступят в День России на «Газпром-Арене»

11 июня 2024, 10:36
Фото: 1MI
В честь празднования Дня России с 10 по 13 июня в Северной столице РФ состоится ряд масштабных мероприятий. 12 июня гостей мероприятия ждут различные программы с участием артистов, учёных и бизнесменов.

12 июня в Санкт-Петербурге пройдёт празднование Дня России. В праздничный день на территории у «Газпром-Арены» состоится деловая, культурная и спортивная программы. Участниками мероприятия станут ведущие специалисты в области науки, искусства и бизнеса, а также известные спортсмены и артисты российской эстрады. Кроме того, мероприятие посетят резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди».

Известно, что на главной сцене для гостей выступят такие артисты, как Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto, Сергей Жуков вместе с финалистами «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ, а также резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» и певцы музыкального лейбла Insight Music Олег Абрамов (Radio Tapok), Анатолий Цой (TSOY), Владимир Селиванов (VAVAN), Амирхан Батабаев (Amirchik).

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

Также на празднике организуют танцевальные баттлы, интерактивы, гастрофестиваль, детские площадки и различные мастер-классы. Не забудут рассказать и о новинках российского кинопроката, а на отдельных площадках выступят спортсмены мирового уровня и циркачи.

Центр «Инсайт Люди», который с ноября 2023 года является частью «Газпром-Медиа Холдинга», объединяет более 2,5 тысяч творческих людей из разных российских регионов и занимается продвижением традиционных ценностей и достижений отечественной науки и культуры среди молодёжи.

11 июня также состоится деловая программа первого Всероссийского съезда участников Молодёжного сообщества ВЫЗОВ, для участников которого организуют выезд на фестиваль в честь Дня России.

Организатором мультиформатного фестиваля выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром».

Масштабный фестиваль ко Дню России собрал толпы на «Газпром Арене»
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#Александра Склярова#Концерт#Общество#Санкт-петербург#Анонс#День россии#Празднование
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