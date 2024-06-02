Гибель чиновника, раненые в автобусе, Человек-паук в филармонии: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром воскресенья в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации и по совместительству руководитель совета безопасности Игорь Нечипоренко. Произошло это после детонации боеприпаса. Лёгкими ранениями отделались бывшие неподалёку глава района Николай Нестеров и главы двух поселений — Мелиховского и Шляховского — Андрей Веденин и Игорь Шевляков.
Троим последним оказали медицинскую помощь, и они вернулись к работе. Семье Нечипоренко окажут помощь.
Сразу три пассажирских автобуса попали под обстрел со стороны Украины в Шебекино. В двух из них ранения получили пять человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Шестым пострадавшим стал мужчина, который в момент прилётов находился на улице. Его тоже доставили в больницу.
Несколько раз ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Система ПВО отразила атаки, пострадавших не было.
В белгородской филармонии за время, пока органист Тимур Халиуллин находился на гастролях, поселился Человек-паук. Он не только проник в филармонию, но и пробрался в органный зал и сыграл на инструменте.
Позитивное видео опубликовали на страницах Халиуллина в соцсетях. Судя по добрым комментариям под постом, белгородцем требуется психологическая разрядка и такая милая шутка пришлась как нельзя кстати.