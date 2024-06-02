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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Гибель чиновника, раненые в автобусе, Человек-паук в филармонии: итоги дня

Гибель чиновника, раненые в автобусе, Человек-паук в филармонии: итоги дня

2 июня 2024, 15:30
Фото: bel.ru
В воскресенье, 2 июня, трагедия произошла в Корочанском районе, где после взрыва боеприпаса погиб замглавы администрации. В Шебекино шесть человек получили ранения при обстреле. В белгородской филармонии подарили горожанам хоть немного позитива.

Трагедия с боеприпасом

Утром воскресенья в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации и по совместительству руководитель совета безопасности Игорь Нечипоренко. Произошло это после детонации боеприпаса. Лёгкими ранениями отделались бывшие неподалёку глава района Николай Нестеров и главы двух поселений — Мелиховского и Шляховского — Андрей Веденин и Игорь Шевляков.

Троим последним оказали медицинскую помощь, и они вернулись к работе. Семье Нечипоренко окажут помощь.

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса
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Автобусы под обстрелом

Сразу три пассажирских автобуса попали под обстрел со стороны Украины в Шебекино. В двух из них ранения получили пять человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Шестым пострадавшим стал мужчина, который в момент прилётов находился на улице. Его тоже доставили в больницу.

Несколько раз ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Система ПВО отразила атаки, пострадавших не было.

Люди в автобусах ранены при обстреле Шебекино
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Человек-паук с музыкальными талантами

В белгородской филармонии за время, пока органист Тимур Халиуллин находился на гастролях, поселился Человек-паук. Он не только проник в филармонию, но и пробрался в органный зал и сыграл на инструменте.

Позитивное видео опубликовали на страницах Халиуллина в соцсетях. Судя по добрым комментариям под постом, белгородцем требуется психологическая разрядка и такая милая шутка пришлась как нельзя кстати.

Человек-паук «захватил» орган в белгородской филармонии
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#Евгений Грицков#Общество#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Человек-паук#СВО#Работа ПВО#Обстрелы Шебекино#Солнечное гало#Гибель чиновника
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