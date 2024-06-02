Гибель чиновника, раненые в автобусе, Человек-паук в филармонии: итоги дня

Сразу три пассажирских автобуса попали под обстрел со стороны Украины в Шебекино. В двух из них ранения получили пять человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Шестым пострадавшим стал мужчина, который в момент прилётов находился на улице. Его тоже доставили в больницу.