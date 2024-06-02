Человек-паук «захватил» орган в белгородской филармонии

Интересной оказалась реакция белгородцев в комментариях под постом. Кто-то пожалел, что у этого паука не восемь лапок — тогда бы он смог играть ещё более виртуозно. А кто-то вспомнил распаковку нового электронного органа из Голландии, когда в коробке обнаружился небольшой паук, и с этим связал преображение белгородского органиста.