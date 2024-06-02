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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Белгороде в филармонии появился Человек-паук

Человек-паук «захватил» орган в белгородской филармонии

2 июня 2024, 10:52
Фото: кадр из видео

В Белгороде в филармонии появился Человек-паук

Странный мужчина в костюме супергероя проник в белгородскую филармонию и сыграл на органе. Видео опубликовал органист Тимур Халиуллин.

«Пока был на гастролях, в органном зале завёлся паук…», — подписал видеоролик один из заметнейших виртуозов белгородской филармонии. Был ли это в новом обличии сам Тимур Халиуллин, история умалчивает. Но играет этот «паук» на органе вполне сносно.

Интересной оказалась реакция белгородцев в комментариях под постом. Кто-то пожалел, что у этого паука не восемь лапок — тогда бы он смог играть ещё более виртуозно. А кто-то вспомнил распаковку нового электронного органа из Голландии, когда в коробке обнаружился небольшой паук, и с этим связал преображение белгородского органиста.

Но были и шуточные опасения: переживали люди, что паук всё в органном зале паутиной заплетёт.

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#Евгений Грицков#Видео#Белгородская филармония#Тимур халиуллин#Новости Белгорода#Орган#Белгород#Человек-паук
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