Человек-паук «захватил» орган в белгородской филармонии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
«Пока был на гастролях, в органном зале завёлся паук…», — подписал видеоролик один из заметнейших виртуозов белгородской филармонии. Был ли это в новом обличии сам Тимур Халиуллин, история умалчивает. Но играет этот «паук» на органе вполне сносно.
Интересной оказалась реакция белгородцев в комментариях под постом. Кто-то пожалел, что у этого паука не восемь лапок — тогда бы он смог играть ещё более виртуозно. А кто-то вспомнил распаковку нового электронного органа из Голландии, когда в коробке обнаружился небольшой паук, и с этим связал преображение белгородского органиста.
Но были и шуточные опасения: переживали люди, что паук всё в органном зале паутиной заплетёт.