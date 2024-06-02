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Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

солнечное гало над Белгородом

Не только ПВО: в небе над Белгородом заметили необычное явление

2 июня 2024, 09:20
Фото: bel.ru
солнечное гало над Белгородом

Солнечное гало увидели жители Белгорода

Днём 2 июня жители Белгородской области смогли наблюдать довольно редкое небесное явление — солнечное гало.

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, возникающих вокруг солнца и луны и имеющих форму круга, дуги, светового столба и других. Самло слово происходит от греческого «галос», что означает круг.

Чтобы образовалось гало, необходимо, чтобы вода в облаке находилась в форме призмы. Когда свет проходит сквозь каждую льдинку, он преломляется и направляется под углом. Из-за этого создается иллюзия, будто вокруг источника света появляются дополнительные источники. Если кристаллов много и они расположены беспорядочно, то образуется равномерный светящийся круг или даже несколько таких кругов. В некоторых случаях на небе можно наблюдать сложные узоры из нескольких перекрещивающихся окружностей.

солнечное гало в небе над Белгородомсолнечное гало в небе над Белгородом
солнечное гало в небе над Белгородомсолнечное гало в небе над Белгородом
солнечное гало в небе над Белгородомсолнечное гало в небе над Белгородом
солнечное гало в небе над Белгородомсолнечное гало в небе над Белгородом
солнечное гало в небе над Белгородом
Фото: bel.ru
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Солнце#Белгород#Атмосферное явление#Солнечное гало#Необычное явление
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