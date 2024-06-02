Не только ПВО: в небе над Белгородом заметили необычное явление

Чтобы образовалось гало, необходимо, чтобы вода в облаке находилась в форме призмы. Когда свет проходит сквозь каждую льдинку, он преломляется и направляется под углом. Из-за этого создается иллюзия, будто вокруг источника света появляются дополнительные источники. Если кристаллов много и они расположены беспорядочно, то образуется равномерный светящийся круг или даже несколько таких кругов. В некоторых случаях на небе можно наблюдать сложные узоры из нескольких перекрещивающихся окружностей.