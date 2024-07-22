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Атмосферное явление

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Белгородцы стали свидетелями редкого атмосферного явления
Накануне вечером жители областного центра могли наблюдать в небе серебристые облака. Кадры опубликовали в группе «Вечер тротуарной астрономии в Белгороде».
14 июня, 10:28
Не только ПВО: в небе над Белгородом заметили необычное явление
2 июня, 09:20
Белгородцам удалось запечатлеть необычное явление в небе
Белгородцы заметили в небе редкое атмосферное явление — солнечное гало. Фотографиями местные жители делятся в Сети.
31 января, 14:14
2023
В Белгороде заметили светящиеся облака: фото
Серебристые облака — редкое атмосферное явление. Их можно увидеть прямо сейчас на северной части горизонта.
3 июля 2023, 19:39
Жители Черноземья заметили светящееся кольцо в небе
В Орле зафиксировали редкое атмосферное явление. В науке его называют гало. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях, пишет «Орелtimes».
9 марта 2023, 14:08

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