Необычное и удивительно красивое природное явление попало на фото белгородцев

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Утром 5 марта жители Белгорода заметили на небе паргелии — яркое солнечное гало в виде радужных дисков. Астрономы объяснили, с чем это связано.
Справа и слева от Солнца находятся «обычные» яркие паргелии, участки первого 22° круга. Есть и зенитная дуга, которая касается второго 46° круга над солнцем.
Кроме этого, в стороны от паргелиев присутствует бесцветный паргелический круг, который расположен параллельно горизонту.
Фотографии гало опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».
Отметим, что последний раз солнечное гало белгородцы видели 31 января 2024 года. Зачастую паргелии видно в морозную погоду, если у земли повышенная влажность.