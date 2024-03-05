Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Солнечное гало

Необычное и удивительно красивое природное явление попало на фото белгородцев

5 марта 2024, 11:13
Фото: Telegram-канале «Белгород № 1»
Солнечное гало

В небе над Белгородской областью появилось солнечное гало

Очевидцы публикуют кадры с запечатлённым явлением в соцсетях. Авторы группы ВК «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» рассказали подробнее о появившемся на небе гало.

Утром 5 марта жители Белгорода заметили на небе паргелии — яркое солнечное гало в виде радужных дисков. Астрономы объяснили, с чем это связано.

Справа и слева от Солнца находятся «обычные» яркие паргелии, участки первого 22° круга. Есть и зенитная дуга, которая касается второго 46° круга над солнцем.

Кроме этого, в стороны от паргелиев присутствует бесцветный паргелический круг, который расположен параллельно горизонту.

Фотографии гало опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

Отметим, что последний раз солнечное гало белгородцы видели 31 января 2024 года. Зачастую паргелии видно в морозную погоду, если у земли повышенная влажность.

Солнечное галоСолнечное гало
Солнечное галоСолнечное гало
Солнечное галоСолнечное гало
Солнечное галоСолнечное гало
Солнечное галоСолнечное гало
Солнечное галоСолнечное гало
Солнечное гало
Фото: Telegram-канале «Белгород № 1»
Солнечное гало
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
«Сложная погода»: Гидрометцентр предупредил белгородцев об опасном явлении
Узнать подробнее
Читайте также:
«Моё место в небе»: белгородка стала полуфиналисткой конкурса красоты среди стюардессПоддерживает вся Россия: в Белгород привезли валентинки с пожеланиями мирного небаБелгородцам удалось запечатлеть необычное явление в небе
#Видео#Общество#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Небо#Белгород#Александра Склярова#Солнечное гало
Подпишитесь
«Будет бетономешалка»: какую тактику выбрал в суде адвокат Александра Сергиенко?
Сегодня, 14:11
По грузовику с мирными жителями в Белгородской области ударили дроном-камикадзе
Сегодня, 12:46
«Показывают похабщину»: в Белгороде разгорелся скандал из-за постановки в драмтеатре
Сегодня, 14:05
Осуждённому за мошенничество Фуглаеву-младшему смягчили приговор
Сегодня, 11:21
Ковалёва допустила нарушения? Почему «Русагро» не пришло на собрание «Агро-Белогорья»
Сегодня, 08:45
Шесть населённых пунктов под Белгородом попали под отключения из-за обстрела
Сегодня, 13:51