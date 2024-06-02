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Дрон ВСУ взорвался над магазином «Магнит» в 50 километрах от границы

Дрон ВСУ взорвался над магазином «Магнит» в 50 километрах от границы

2 июня 2024, 03:15
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В ночь на 2 июня взрыв раздался в посёлке Ивня в Белгородской области. Подробнее о происшествии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Как сообщили читатели Бел.Ру, примерно в 0:07 2 июня в посёлке Ивня раздался взрыв на крыше местного магазина «Магнит».

Позже выяснилось, что это было атака с помощью FPV-дрона. После детонации в воздухе, кровля торгового объекта загорелась. Пострадавших не было. Пожарные оперативно приступили к локализации очага возгорания.

Вечером 1 июня после атаки беспилотником ехавшей в приграничье машины ранения получил 19-летний парень. Машина после взрыва сгорела.

Фото: bel.ru
Машина сгорела, 19-летний водитель ранен после атаки дрона ВСУ
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#Евгений Грицков#Происшествия#Ивня#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА
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