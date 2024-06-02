Дрон ВСУ взорвался над магазином «Магнит» в 50 километрах от границы

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Как сообщили читатели Бел.Ру, примерно в 0:07 2 июня в посёлке Ивня раздался взрыв на крыше местного магазина «Магнит».
Позже выяснилось, что это было атака с помощью FPV-дрона. После детонации в воздухе, кровля торгового объекта загорелась. Пострадавших не было. Пожарные оперативно приступили к локализации очага возгорания.
Вечером 1 июня после атаки беспилотником ехавшей в приграничье машины ранения получил 19-летний парень. Машина после взрыва сгорела.