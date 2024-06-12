Фейк: белгородские больницы освобождают под военных

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло фейк о переводе лечащихся на стационаре на амбулаторное лечение для освобождения больниц под военных.
В социальных сетях распространяли документ для служебного использования от лица минздрава РФ. Согласно приказу, больницы Белгородской, Курской и Воронежской области должны были перевести пациентов со стационарного лечения на амбулаторное. Освободившиеся койки должны были использовать для военных. Все перемещения и лечение должно было координироваться с медицинской службой Московского военного округа.
Перевести пациентов должны были якобы до 18 июня 2024 года.