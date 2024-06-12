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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Фейк: белгородские больницы освобождают под военных

Фейк: белгородские больницы освобождают под военных

12 июня 2024, 13:29
Фото: Минздрав Воронежской области
Приказ о переводе пациентов на амбулаторное лечение распространяли в социальных сетях. Минздрав Воронежской опровергнул подлинность документа.
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Военные

Министерство здравоохранения Воронежской области опровергло фейк о переводе лечащихся на стационаре на амбулаторное лечение для освобождения больниц под военных.

В социальных сетях распространяли документ для служебного использования от лица минздрава РФ. Согласно приказу, больницы Белгородской, Курской и Воронежской области должны были перевести пациентов со стационарного лечения на амбулаторное. Освободившиеся койки должны были использовать для военных. Все перемещения и лечение должно было координироваться с медицинской службой Московского военного округа.

Перевести пациентов должны были якобы до 18 июня 2024 года.

Фото: Минздрав Воронежской области
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#Алёна Мальцева#Общество#Лечение#Военные#Белгород#Фейк
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