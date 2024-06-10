Старые-новые чиновники и «День Нидерландов»: что произошло в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утро в Белгородской области началось с ЧП. В результате атаки ВСУ трое мирных жителей в Шебекино пострадали. Ранены мужчина и две женщины.
Спустя время появилась информация о том, что в Шебекино на мине подорвались оператор федерального телеканала «Россия-24» Ярослав Борисов, а также трое бойцов самообороны. Как оказалось, журналисты снимали репортаж об утреннем ЧП в Шебекино.
Состояние оператора оценивали как тяжёлое, его госпитализировали. Первую помощь пострадавшему оказали бойцы самообороны.
Кроме того, под удар сегодня попали приграничные Грайворонский горокруг, Борисовский и Волоконовский районы. Атакованы стоявший в поле КамАЗ и трактор. На крышу частного дома ВСУ сбросили взрывное устройство, из-за чего произошёл пожар. Кроме того, после удара дрона-камикадзе одно из сёл временно осталось без света.
На работу в администрацию Старооскольского горокруга перешёл ранее раскритикованный губернатором экс-глава белгородского УКСа Владимир Губарев. Он стал заместителем главы муниципалитета по строительству.
Кроме того, должность в старооскольской администрации получил бывший работник МВД Анатолий Чаплинский. Теперь он — замначальника департамента строительства и архитектуры.
В то же время из мэрии Белгорода уволился Сергей Андреев — теперь уже бывший замглавы по социальной политике и образованию. Уходит он по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, уточнили в городской администрации. Есть предположения, что его место может занять директор школы «Алгоритм успеха» Инна Тяпугина.
12 июня страна отметит День России. В честь предстоящего праздника на некоторых зданиях уже появились тематические украшения, в том числе на общежитии Белгородского аграрного университета в Майском.
Однако без странностей не обошлось. Внимательные белгородцы заметили, что среди украшений с триколором флага РФ «спрятался» флаг Нидерландов.