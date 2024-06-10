Старые-новые чиновники и «День Нидерландов»: что произошло в Белгородской области?

В то же время из мэрии Белгорода уволился Сергей Андреев — теперь уже бывший замглавы по социальной политике и образованию. Уходит он по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, уточнили в городской администрации. Есть предположения, что его место может занять директор школы «Алгоритм успеха» Инна Тяпугина.