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Белгород

Старые-новые чиновники и «День Нидерландов»: что произошло в Белгородской области?

10 июня 2024, 15:30
Фото: bel.ru
Белгород
Семь человек ранены за день в результате ЧП в Шебекино. В Старом Осколе назначили новых чиновников, а в Белгороде уволился заммэра. В то же время среди украшений на двери общежития в Майском ко Дню России заметили флаг Нидерландов. Что случилось в Белгородской области 10 июня — в обзоре Бел.Ру.

Семеро раненых за день

Утро в Белгородской области началось с ЧП. В результате атаки ВСУ трое мирных жителей в Шебекино пострадали. Ранены мужчина и две женщины.

Спустя время появилась информация о том, что в Шебекино на мине подорвались оператор федерального телеканала «Россия-24» Ярослав Борисов, а также трое бойцов самообороны. Как оказалось, журналисты снимали репортаж об утреннем ЧП в Шебекино.

Состояние оператора оценивали как тяжёлое, его госпитализировали. Первую помощь пострадавшему оказали бойцы самообороны.

Кроме того, под удар сегодня попали приграничные Грайворонский горокруг, Борисовский и Волоконовский районы. Атакованы стоявший в поле КамАЗ и трактор. На крышу частного дома ВСУ сбросили взрывное устройство, из-за чего произошёл пожар. Кроме того, после удара дрона-камикадзе одно из сёл временно осталось без света.

Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
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Назначения и увольнения

На работу в администрацию Старооскольского горокруга перешёл ранее раскритикованный губернатором экс-глава белгородского УКСа Владимир Губарев. Он стал заместителем главы муниципалитета по строительству.

Кроме того, должность в старооскольской администрации получил бывший работник МВД Анатолий Чаплинский. Теперь он — замначальника департамента строительства и архитектуры.

В то же время из мэрии Белгорода уволился Сергей Андреев — теперь уже бывший замглавы по социальной политике и образованию. Уходит он по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, уточнили в городской администрации. Есть предположения, что его место может занять директор школы «Алгоритм успеха» Инна Тяпугина.

Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию
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Мишка с флагом Нидерландов ко Дню России

12 июня страна отметит День России. В честь предстоящего праздника на некоторых зданиях уже появились тематические украшения, в том числе на общежитии Белгородского аграрного университета в Майском.

Однако без странностей не обошлось. Внимательные белгородцы заметили, что среди украшений с триколором флага РФ «спрятался» флаг Нидерландов.

Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
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