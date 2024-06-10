Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Общежитие Белгородского государственного аграрного университета (БелГАУ) имени Горина украсили ко Дню России. На входе появились тематическая надпись, матрёшка, голубь и другие объекты, украшенные в цветах триколора.
Среди прочего внимательные белгородцы обратили внимание на мишку, который держит флаг Нидерландов. Во флаге этого государства тоже используются белый, синий и красный цвета, но в другом порядке. Ошибку заметил один из студентов, пишет издание.
Примечательно, что на остальных изображениях проблем с флагом не возникло.
Курьёзные ситуации в регионе возникали и ранее. Например, в 2019 году в День Государственного флага России в Губкине повесили перевёрнутый триколор. Уже в 2024-м жительница посёлка Уразово просила обратить внимание на цвета флага около одного из магазинов: по её мнению, там был не синий цвет, а фиолетовый. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов с ней, впрочем, не согласился.