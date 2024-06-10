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Флаг Нидерландов на двери общежития под Белгородом

Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов

10 июня 2024, 08:42
Фото: «Фонарь»
Флаг Нидерландов на двери общежития под Белгородом

На двери общежития БелГАУ заметили флаг Нидерландов

Праздничное оформление подготовили ко Дню России, который отмечают ежегодно 12 июня. На двери разместили тематическую надпись и триколор в разных вариациях, но есть нюанс — в одном случае это был флаг Нидерландов. Фотографию с места публикует «Фонарь».

Общежитие Белгородского государственного аграрного университета (БелГАУ) имени Горина украсили ко Дню России. На входе появились тематическая надпись, матрёшка, голубь и другие объекты, украшенные в цветах триколора.

Среди прочего внимательные белгородцы обратили внимание на мишку, который держит флаг Нидерландов. Во флаге этого государства тоже используются белый, синий и красный цвета, но в другом порядке. Ошибку заметил один из студентов, пишет издание.

Примечательно, что на остальных изображениях проблем с флагом не возникло.

Курьёзные ситуации в регионе возникали и ранее. Например, в 2019 году в День Государственного флага России в Губкине повесили перевёрнутый триколор. Уже в 2024-м жительница посёлка Уразово просила обратить внимание на цвета флага около одного из магазинов: по её мнению, там был не синий цвет, а фиолетовый. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов с ней, впрочем, не согласился.

Украшенное ко Дню России общежитие под Белгородом Украшенное ко Дню России общежитие под Белгородом
Мишка с флагом НидерландовМишка с флагом Нидерландов
Украшенное ко Дню России общежитие под Белгородом
Фото: «Фонарь»
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