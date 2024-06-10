Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов

Курьёзные ситуации в регионе возникали и ранее. Например, в 2019 году в День Государственного флага России в Губкине повесили перевёрнутый триколор. Уже в 2024-м жительница посёлка Уразово просила обратить внимание на цвета флага около одного из магазинов: по её мнению, там был не синий цвет, а фиолетовый. Глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов с ней, впрочем, не согласился.